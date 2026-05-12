Emite Salud aviso epidemiológico por hantavirus

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    Emite Salud aviso epidemiológico por hantavirus
    Hasta el 11 de mayo suman reportes de nueve casos, de los cuales siete están confirmados y dos son sospechosos. AP

Pese a que en México no se han detectado casos, previenen a unidades de vigilancia epidemiológica, hospitales y laboratorios

Ante el brote de hantavirus entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional que navegaba en el Océano Atlántico sur, la Secretaría de Salud (Ssa) emitió un aviso epidemiológico a las unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención.

El aviso también está dirigido a las unidades de vigilancia epidemiológica, hospitalaria y miembros de la Red Nacional de laboratorios de salud pública.

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La SSa afirmó que hasta el momento no se han identificado casos de hantavirus en el País, y que, con base en la evaluación de riesgo de la OMS, la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida se considera muy baja.

“No obstante, la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes (ANDV), constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha”, explicó.

“En este contexto, aunque el riesgo para el país es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos”.

El pasado 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada sobre un brote de síndrome respiratorio agudo grave entre pasajeros y tripulación de un crucero que navegaba en el Océano Atlántico sur.

El evento incluyó en principio múltiples personas con enfermedad respiratoria grave y defunciones.

El 6 de mayo pasado se confirmó mediante laboratorio que el agente etiológico responsable correspondía al hantavirus de los Andes.

Al 11 de mayo, se han reportado nueve casos asociados al brote, siete confirmados y dos sospechosos, y tres defunciones.

El crucero involucrado inició operaciones en Argentina realizando navegación por áreas del Atlántico sur con escalas en regiones remotas.

A bordo viajaban 147 personas, 86 pasajeros y 61 tripulantes, provenientes de 23 países.

Actualmente se mantienen investigaciones internacionales orientadas a determinar la fuente exacta de exposición; la magnitud del riesgo, las posibles cadenas secundarias de transmisión; la exposición entre pasajeros internacionales y los contactos estrechos durante traslados y vuelos internacionales.

La SSa informó que los hantavirus constituyen un grupo de virus zoonóticos con distribución mundial, asociados principalmente a reservorios roedores y capaces de ocasionar enfermedad grave en humanos.

Los hantavirus pueden producir síndrome pulmonar por hantavirus clínica, caracterizada por insuficiencia respiratoria aguda de rápida progresión y elevada letalidad.

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