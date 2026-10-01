$!Ariadna Montiel llama ‘usurpador’ a Felipe Calderón y ‘gran traidor’ a Vicente Fox

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, cuestionó las declaraciones realizadas por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante su participación en el Foro América Libre y lo calificó como “el usurpador”, además de referirse al expresidente Vicente Fox Quesada como “el gran traidor” a la democracia en México. Las declaraciones de Montiel fueron difundidas por Morena después de la participación de ambos exmandatarios en el encuentro, realizado en la Ciudad de México, donde Calderón cuestionó el rumbo político del país y llamó a la oposición a reorganizarse. Durante su intervención, sostuvo que México vive una “nueva versión de la dictadura perfecta” y señaló riesgos para las instituciones democráticas.

MONTIEL CUESTIONA A CALDERÓN POR HABLAR DE DEMOCRACIA En el comunicado, la dirigente morenista sostuvo que Calderón no puede exigir que se olvide el proceso electoral de 2006 ni, desde su perspectiva, presentarse como una autoridad para hablar sobre democracia. “Felipe Calderón puede buscar aplausos ante una audiencia de la derecha internacional y mendigar la legitimidad que el pueblo le negó”, afirmó Montiel, quien también cuestionó que el expresidente calificara a Ernesto Zedillo como un “auténtico demócrata”. Montiel vinculó sus críticas con hechos ocurridos durante administraciones anteriores y mencionó los casos de Acteal y Aguas Blancas, así como el Fobaproa. También sostuvo que las víctimas de esos acontecimientos deben formar parte de la discusión sobre el pasado político del país. La dirigente de Morena agregó que Calderón no debería hablar de paz sin considerar las consecuencias de la estrategia de seguridad implementada durante su gobierno. En particular, mencionó a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón y posteriormente fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

CRITICA ARIADNA MONTIEL SEÑALAMIENTOS SOBRE PROGRAMAS SOCIALES Montiel también respondió a las críticas de Calderón sobre los programas sociales y rechazó la idea de que quienes reciben apoyos gubernamentales comprometan con ello su libertad de decisión electoral. “La persona adulta mayor que recibe su pensión no entrega a cambio su conciencia. Un joven que recibe una beca conserva intacta su libertad”, señaló. La presidenta nacional de Morena defendió los programas de bienestar como parte de las obligaciones del Estado y sostuvo que su partido plantea una visión de gobierno basada en el bienestar, los derechos sociales y la atención a los sectores con menores ingresos. En contraste, señaló que el gobierno de Calderón tuvo como eje la estrategia de seguridad conocida como la guerra contra el narcotráfico.

MONTIEL TAMBIÉN CUESTIONA A VICENTE FOX En el posicionamiento, Montiel incluyó al expresidente Vicente Fox entre sus críticas y lo calificó como “el gran traidor” a la democracia en México, en referencia a sus intervenciones y posturas dentro del debate político nacional. La dirigente de Morena sostuvo que la democracia no pertenece a un grupo político y afirmó que las decisiones sobre el futuro del país corresponden a la ciudadanía. “Al pueblo le corresponde decidir su futuro. A Calderón le corresponde responder por su pasado”, concluyó Montiel en el comunicado difundido por Morena.