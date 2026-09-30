Acusa Felipe Calderón a 4T de dinamitar la democracia en México

Durante su intervención en el Foro América Libre, el panista advirtió que, bajo las administraciones de la llamada Cuarta Transformación, México está regresando a una mecánica de simulación política.

El ex Presidente Felipe Calderón acusó a Morena de haber llegado al poder mediante la democracia que México construyó durante años y ahora buscar dinamitarla para impedir que otro partido le arrebate el poder.

“Morena, el actual partido gobernante, llegó democráticamente al poder, llegó con votos, con méritos propios sí. Entró al Gobierno cruzando el puente democrático que construimos los mexicanos y, una vez cruzado el puente, lo está dinamitando para que nadie pueda cruzarlo otra vez. Una vez en el poder, Morena se ha dedicado a mantenerlo a toda costa”, afirmó.

Calderón consideró que el País atraviesa por un periodo de partido hegemónico, con autoridades electorales sometidas, sin un Poder Judicial independiente y sin garantías sólidas para los derechos humanos.

El ex Mandatario recordó que en 1990, el autor Mario Vargas Llosa dijo que México era la “dictadura perfecta”, esquema al que el País está regresando.

“Hoy, salvo la valentía de muchos periodistas mexicanos, investigadores y ciudadanos que no se someten, parece que estamos regresando a ese escenario de la dictadura perfecta. Parece que es democracia, pero no lo es”, sostuvo.

Al afirmar que Morena mantiene a México con un déficit público del 5 por ciento de manera permanente, apuntó que el populismo sólo puede perdurar si se cooptan los poderes electoral y judicial, como ha ocurrido en Argentina y Venezuela.

También advirtió que la intervención del crimen organizado en México pone en riesgo a la democracia, pues en 2024 se registraron más de 49 casos de candidatos asesinados.

Al mencionar las acusaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador por esa entidad, Enrique Inzunza, hizo un llamado a dejar de alentar la impunidad y permitir que las investigaciones deslinden responsabilidades.

“El Gobierno debe entender que es el crimen organizado y no la oposición el mayor enemigo del pueblo mexicano”, sostuvo.

Para sanar a México, destacó, es imprescindible que los partidos de Oposición se renueven e integren en sus filas a representantes ciudadanos.

Advirtió que la libertad política puede ser coartada por el Gobierno, pero también por los partidos si cierran las puertas a la participación ciudadana.

“Cuando los partidos se abren a la participación de ciudadanos que defienden valores, que salen a la calle y vuelven a construir su músculo con ciudadanos de carne y hueso, calle por calle y pueblo por pueblo, son capaces de mover votos, de cuidarlos y de hacer que se derrote al partido en el poder”, afirmó.