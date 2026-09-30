Estatua de Felipe Calderón en Los Pinos es decapitada por manifestantes de Luz y Fuerza del Centro

Un grupo de ex-trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ingresó al Complejo Cultural Los Pinos para destruir los restos de la estatua de bronce dedicada al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los manifestantes utilizaron tubos y herramientas para desprender por completo la cabeza del monumento. Además, retiraron la placa conmemorativa con el nombre del exmandatario y la colocaron al revés como acto de protesta.

PROTESTA POR EL CIERRE DE LUZ Y FUERZA

La manifestación ocurrió como una acción simbólica contra las decisiones tomadas durante el gobierno de Felipe Calderón. En octubre de 2009, el entonces presidente decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, una medida que dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores electricistas.

Los ex-empleados señalaron que la figura no merece un monumento público en la capital del país. También manifestaron su descontento por la estrategia de seguridad implementada durante dicho sexenio y las consecuencias sociales que generó.

LA ESTATUA PERMANECÍA ABANDONADA DESDE 2025

La escultura de bronce no fue derribada originalmente por los manifestantes. En julio de 2025, fuertes lluvias y vientos sobre la zona provocaron que un árbol cayera encima de la estatua y la derribara de su base.

Desde aquel incidente, las autoridades no restauraron ni reubicaron la obra. Los restos de la estatua permanecieron sobre el suelo en la Calzada de los Presidentes dentro de Los Pinos, hasta que el grupo de electricistas irrumpió en el sitio para terminar de fragmentarla.