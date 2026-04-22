¿Ariadna Montiel será la nueva líder de Morena?... La Secretaria del Bienestar sustituiría a Luisa María Alcalde de cara a las elecciones 2027

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México
/ 22 abril 2026
    ¿Ariadna Montiel será la nueva líder de Morena?... La Secretaria del Bienestar sustituiría a Luisa María Alcalde de cara a las elecciones 2027
    Ariadna Montiel podría asumir la dirigencia de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde; esto se sabe del posible relevo interno. VANGUARDIA/ARCHIVO

Fuentes del partido apuntan a un cambio en la dirigencia de Morena, con Ariadna Montiel como posible sucesora y ajustes clave rumbo a las elecciones de 2027

El nombre de Ariadna Montiel comienza a tomar fuerza dentro de Morena. La actual titular de la Secretaría del Bienestar aparece como la principal carta para asumir la dirigencia nacional del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde, en un momento clave rumbo a las elecciones de 2027.

La versión ha sido reforzada por Alfredo González, Director Editorial de El Heraldo de México, quien aseguró que, según fuentes internas, Alcalde ya se despidió de su equipo cercano. Este movimiento, aunque no oficial, abre la puerta a un cambio relevante en la estructura del partido guinda.

Aun sin confirmación pública, distintos actores dentro del movimiento coinciden en que el relevo está en proceso. La atención ahora está puesta en los tiempos y en la forma en que se concretará este ajuste en la dirigencia nacional.

TRANSICIÓN INTERNA Y MOVIMIENTOS CLAVE

El cambio no se daría de inmediato. En el inter, Carolina Rangel asumiría la dirigencia de forma provisional, mientras se convoca al Congreso Nacional que definirá a la nueva presidencia del partido.

En paralelo, también se perfilan otros movimientos estratégicos. Esthela Damián podría ocupar la Secretaría de Organización, una de las posiciones más relevantes dentro de Morena, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán.

Estos ajustes reflejan una reconfiguración interna más amplia. No se trata solo de nombres, sino de la manera en que el partido busca reorganizarse y fortalecer su estructura rumbo a los próximos procesos electorales.

BIENESTAR Y EL POSIBLE SALTO POLÍTICO

Dentro de la Secretaría del Bienestar, ya se percibe un ambiente de transición. Funcionarios de distintas áreas preparan informes de entrega-recepción ante lo que consideran una salida cercana de Montiel.

El eventual movimiento implicaría que la funcionaria deje uno de los ejes más importantes de la política social del gobierno federal para enfocarse en la vida interna del partido. Este cambio, de concretarse, marcaría una nueva etapa en su trayectoria política.

Mientras tanto, al interior de Morena se espera un posicionamiento público por parte de Alcalde. “Distintos integrantes del partido que han sido consultados, indicaron que Alcalde está preparando un mensaje presuntamente para anunciar su decisión”, una frase que refleja el momento de սպասa que vive el partido.

DATOS CURIOSOS

• La dirigencia nacional de Morena se define a través de su Congreso Nacional, integrado por consejeros de todo el país

• La Secretaría de Organización es considerada clave para la operación territorial del partido

• Ariadna Montiel ha estado vinculada a programas sociales desde administraciones anteriores, lo que refuerza su perfil político

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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