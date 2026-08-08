Arrestan a mujer señalada como generadora de violencia en NL
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La detención de la mujer se registró en la colonia Fomerrey 35 en el ayuntamiento de Monterrey
Monterrey, Nuevo León.- En posesión de diversas dosis de droga como marihuana, cristal y cocaína fue detenida una mujer, de 42 años, que es señalada como generadora de violencia en Nuevo León.
El arresto de la sospechosa se logró gracias a labores de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.
La captura se registró en la colonia Fomerrey 35, donde los oficiales ya habían georreferenciado a la mujer.
En el cruce de las calles de las Uniones y de los Comerciantes, los efectivos visualizaron a una persona con las características de la probable infractora.
La mujer se identificó como Edith “N” quien entre sus pertenencias tenía diversos envoltorios de los narcóticos conocidos como marihuana, cristal y cocaína, así como dinero en efectivo y dispositivos móviles.
Edith “N” fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.