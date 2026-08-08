$!Arrestan a mujer señalada como generadora de violencia en NL

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de diversas dosis de droga como marihuana, cristal y cocaína fue detenida una mujer, de 42 años, que es señalada como generadora de violencia en Nuevo León.

El arresto de la sospechosa se logró gracias a labores de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.

La captura se registró en la colonia Fomerrey 35, donde los oficiales ya habían georreferenciado a la mujer.