Arrestan a mujer señalada como generadora de violencia en NL

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    Arrestan a mujer señalada como generadora de violencia en NL
    Edith “N”, de 42 años, fue detenida en Fomerrey 35 con marihuana, cristal y cocaína; autoridades la señalan como generadora de violencia en Nuevo León. Fotos: cortesía

La detención de la mujer se registró en la colonia Fomerrey 35 en el ayuntamiento de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de diversas dosis de droga como marihuana, cristal y cocaína fue detenida una mujer, de 42 años, que es señalada como generadora de violencia en Nuevo León.

El arresto de la sospechosa se logró gracias a labores de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.

La captura se registró en la colonia Fomerrey 35, donde los oficiales ya habían georreferenciado a la mujer.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-vincula-a-proceso-al-r1-por-posesion-de-armas-y-narcotrafico-EP22699638
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En el cruce de las calles de las Uniones y de los Comerciantes, los efectivos visualizaron a una persona con las características de la probable infractora.

La mujer se identificó como Edith “N” quien entre sus pertenencias tenía diversos envoltorios de los narcóticos conocidos como marihuana, cristal y cocaína, así como dinero en efectivo y dispositivos móviles.

Edith “N” fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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