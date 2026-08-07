FGR vincula a proceso al ‘R1’ por posesión de armas y narcotráfico

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró la vinculación del “R1”, Ramón Ángel Álvarez Ayala por la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.

Junto a él, a Jesús “N”, quien fue detenido junto al líder de “Los Rs”.