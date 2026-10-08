ARTICLE 19 alerta por reforma a Ley de Derechos de Autor: advierte riesgos de censura y vigilancia en internet

ARTICLE 19 advirtió que la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), conocida como ‘Ley Antimemes’, aprobada en lo general por la Cámara de Diputados, podría aumentar los riesgos de censura y vigilancia en internet al establecer nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios digitales. El dictamen fue aprobado el 7 de octubre con 325 votos a favor, una abstención y 114 votos en contra. El proyecto reforma el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la LFDA, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet. La organización señaló que las modificaciones pueden incentivar a las plataformas a retirar contenidos de manera preventiva, antes de que una autoridad determine si existe una infracción a los derechos de autor.

“ARTICLE 19 advierte que la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada hoy por la Cámara de Diputados, profundiza los riesgos de censura y vigilancia en internet, al incentivar la eliminación de contenidos legítimos y restringir la libertad de expresión.”

REFORMA CONTEMPLA RETIRO PREVENTIVO DE CONTENIDOS Uno de los puntos señalados es el mecanismo de “notificación y retirada”, mediante el cual un proveedor puede verse obligado a remover un contenido ante una notificación sobre una supuesta vulneración de derechos de autor. La organización sostiene que este esquema genera incentivos para eliminar publicaciones antes de que una autoridad judicial determine si existe una infracción. “La reforma incentiva que las plataformas digitales retiren contenidos de manera preventiva, antes de determinar si existe una infracción a derechos de autor.” De acuerdo con el análisis presentado, esta práctica podría afectar expresiones críticas, informativas y de interés público. “Esto pone en riesgo expresiones legítimas, críticas, informativas y de interés público, que podrían ser eliminadas para evitar sanciones.” El planteamiento también señala que las reclamaciones por derechos de autor pueden utilizarse para solicitar la eliminación de contenidos periodísticos o de interés público, aun cuando posteriormente no se determine una infracción. NUEVAS OBLIGACIONES PARA PLATAFORMAS DIGITALES La modificación al artículo 114 Octies contempla que los proveedores establezcan una política para terminar el servicio a infractores reincidentes y que esta sea conocida por sus usuarios. Según el análisis de ARTICLE 19, esta disposición podría extender los efectos de una remoción de contenido hacia publicaciones futuras, aun sin una determinación judicial sobre su posible ilicitud. “La protección de los derechos de autor no debe convertirse en un mecanismo de censura privada”, sostuvo la organización. El documento considera que impedir a una persona utilizar un servicio digital por infracciones atribuidas previamente podría limitar publicaciones posteriores cuya legalidad tampoco haya sido determinada. ADVIERTEN POSIBLE MONITOREO DE USUARIOS El artículo 114 Nonies propuesto establece responsabilidad para los proveedores cuando “contribuya, induzca o cause la conducta infractora, y tenga conocimiento de la misma”. La organización cuestiona que términos como “contribuir”, “inducir” o “causar” no estén definidos con precisión. A su consideración, esto podría incentivar a las plataformas a supervisar las actividades de sus usuarios para evitar posibles sanciones. “Las nuevas responsabilidades para las plataformas digitales también podrían incentivar el monitoreo y la vigilancia de publicaciones de las personas usuarias, así como la eliminación excesiva de contenidos para evitar responsabilidades por expresiones de terceros.” El análisis sostiene que, ante la posibilidad de ser consideradas responsables por conductas de terceros, las empresas podrían optar por identificar y retirar publicaciones potencialmente infractoras.

REFORMA ESTABLECE NUEVAS SANCIONES PARA PROVEEDORES El artículo 232 Septies propuesto establece que un proveedor que incumpla determinados requisitos del artículo 114 Octies y se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en el 114 Nonies pueda ser considerado responsable de las mismas infracciones cometidas por el usuario. El esquema contempla la intervención del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la aplicación de sanciones. Para la organización, estas disposiciones pueden trasladar sus efectos a las personas usuarias, debido a que las plataformas tendrían incentivos para adoptar medidas restrictivas con el propósito de reducir su exposición a sanciones. El análisis advierte posibles afectaciones a derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la cultura y la protesta. SHEIBAUM ENVIÓ INICIATIVA EN MAYO La presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa a la Cámara de Diputados en mayo, con el argumento de armonizar la legislación mexicana en materia de derechos de autor con los compromisos comerciales adquiridos mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020. La organización cuestionó este argumento y señaló diferencias entre el esquema propuesto en México y el mecanismo utilizado en Canadá, donde, según su análisis, existen mayores garantías para el debido proceso y la libertad de expresión. En septiembre, antes de la aprobación del dictamen, ya había advertido que la iniciativa podía aumentar las obligaciones de los proveedores y generar incentivos para vigilar y restringir la actividad de las personas usuarias. “Las nuevas responsabilidades y sanciones incentivan a los proveedores de servicios a vigilar y restringir la actividad de las personas usuarias para evitar ser sancionados”, señaló entonces. También cuestionó la posibilidad de terminar el servicio a personas consideradas infractoras reincidentes, al considerar que esto podría extender las restricciones a publicaciones futuras.

PIDE AL SENADO ARTICLE 19 ABRIR DIÁLOGO SOBRE REFORMA Tras la aprobación en San Lázaro, ARTICLE 19 pidió al Senado de la República abrir espacios de diálogo para revisar el contenido de la reforma. “ARTICLE 19 rechaza la reforma aprobada e insta al @senadomexicano a abrir espacios de diálogo para construir un marco normativo que proteja los derechos de autor sin generar mecanismos de censura, vigilancia ni restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión.” La organización recordó que la protección de los derechos de autor debe ser compatible con otros derechos humanos y llamó a construir un marco regulatorio que considere tanto la protección de las obras como las garantías de las personas usuarias de internet.