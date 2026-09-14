ARTICLE 19 México y Centroamérica denunció la elaboración y uso, por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, de una lista en la que aparecen periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras voces consideradas críticas de la administración estatal. De acuerdo con la organización, los documentos habrían sido utilizados durante el Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, realizado el 8 de septiembre en el Palacio de Convenciones de Zacatecas, donde personal de seguridad habría contado con copias impresas para identificar a determinadas personas e impedirles el acceso. ARTICLE 19 señaló que las fichas contienen información personal y, en algunos casos, datos sensibles, por lo que advirtió sobre posibles afectaciones a la privacidad, protección de datos personales, seguridad y libertad de expresión.

ARTICLE 19 DENUNCIA LISTA DE PERIODISTAS Y CRÍTICOS ELABORADA POR AUTORIDADES DE ZACATECAS Según testimonios recopilados por ARTICLE 19, personal encargado de los accesos al evento utilizó las listas para identificar a las personas incluidas en ellas. Las fotografías de los documentos conocidas por la organización muestran a personas clasificadas en categorías relacionadas con posibles “conflictos sociales y políticos”. Las fichas incluyen nombres, fotografías, números telefónicos, domicilios, características y placas de vehículos, RFC y referencias a situaciones personales. En algunos casos también aparecen datos relacionados con el estado de salud, opiniones políticas, actividades de protesta y vínculos de las personas señaladas con el gobierno estatal. La organización consideró que la utilización de esta información podría generar un efecto inhibitorio entre quienes ejercen labores periodísticas, de defensa de derechos humanos o de escrutinio a las autoridades.

PERIODISTAS SEÑALAN ANTECEDENTES DE HOSTIGAMIENTO Entre las personas incluidas se encuentra Verónica Trujillo Jiménez, periodista independiente que ha informado sobre violencia y seguridad en Zacatecas y mantiene una línea editorial crítica del gobierno estatal. Según ARTICLE 19, su ficha contiene información relacionada con su trabajo periodístico y datos que permiten identificarla y localizarla. Trujillo declaró a la organización que le resulta “indignante” que la fotografía utilizada en el documento corresponda al momento en que acudió a la Fiscalía estatal para presentar una denuncia, después de que en enero fueran dañados dos espectaculares utilizados para promocionar su trabajo periodístico. ARTICLE 19 señaló que esta situación plantea interrogantes sobre el origen de la información, las bases de datos consultadas y una posible transferencia de datos entre instituciones estatales. La organización pidió a las autoridades explicar qué institución obtuvo cada dato, bajo qué fundamento jurídico, con qué finalidad, qué dependencias tuvieron acceso y si existieron transferencias de información entre ellas. LUIS CHÁVEZ RELACIONA EL LISTADO CON AGRESIONES PREVIAS El periodista independiente Luis Chávez también aparece en el listado. De acuerdo con su testimonio ante ARTICLE 19, no es la primera ocasión en que se intenta limitar o impedir su acceso a coberturas periodísticas. Chávez relató que una fuente interna del gobierno estatal le informó de la existencia del documento y le recomendó no acudir al informe porque no le permitirían ingresar. El periodista también señaló antecedentes de violencia contra él y su familia y recordó una amenaza que, según su testimonio, habría sido transmitida por integrantes de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ). “El año pasado privaron de libertad a mi hijo. Investigué a las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ). Las FRIZ [dijeron] en enero de este año: ‘Dile a tu papá que le vamos a romper la madre si sigue hablando de nosotros [sic]’. Este listado es otra forma de hostigarnos, sí siento un acoso más grande y pienso en mis hijos y mi familia”, declaró. Chávez también mencionó su cobertura del ataque con explosivos contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, ocurrido el 31 de agosto. “(...) el bombazo lo trataron de ocultar. Fui al lugar de los hechos, les entrevisté, no les parece”, señaló.

ARTICLE 19 CUESTIONA MANEJO DE DATOS PERSONALES La organización sostuvo que la legislación sobre protección de datos personales establece límites para la obtención y tratamiento de información por parte de autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia. Según ARTICLE 19, el tratamiento debe responder a finalidades necesarias y proporcionales para el ejercicio de las funciones de las autoridades en materia de seguridad o para la prevención y persecución de delitos. La organización también señaló que los datos sensibles requieren una protección reforzada, debido a que se relacionan con la esfera más íntima de las personas y su uso indebido puede generar discriminación o riesgos graves. En ese sentido, ARTICLE 19 cuestionó que las autoridades hayan recopilado y compartido información personal de periodistas sin que, según su análisis, se haya acreditado la necesidad de utilizarla para el ejercicio de sus atribuciones. También señaló que las autoridades responsables de las bases de datos deben contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad y confidencialidad de la información. ORGANIZACIÓN ADVIERTE RIESGO PARA PERIODISTAS Y DEFENSORES ARTICLE 19 sostuvo que datos relacionados con la salud y las opiniones políticas de periodistas no resultan necesarios para las funciones ordinarias de las policías o fiscalías y consideró que su recopilación podría formar parte de actividades de inteligencia y perfilamiento. La organización vinculó este señalamiento con un contexto de violencia en Zacatecas y recordó que la entidad enfrenta disputas entre grupos de la delincuencia organizada. En ese contexto, señaló que la difusión de información que permita localizar a periodistas, personas buscadoras o defensoras de derechos humanos podría incrementar los riesgos para su seguridad. ARTICLE 19 también cuestionó que las opiniones políticas, críticas, protestas o actividades periodísticas sean utilizadas como criterios para clasificar a personas dentro de documentos de seguridad. La organización sostuvo que el ejercicio del periodismo, la documentación de violaciones a derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, la protesta y la investigación de asuntos de interés público están protegidos por derechos fundamentales. Además, indicó que si las listas fueron utilizadas para impedir el acceso al informe de gobierno debido a las posiciones críticas de determinadas personas, podría existir una restricción al acceso a espacios públicos basada en el contenido de sus opiniones.

ARTICLE 19 RECUERDA ADVERTENCIAS PREVIAS SOBRE ZACATECAS La organización recordó que en marzo de 2022 había señalado declaraciones del gobernador David Monreal Ávila que, según ARTICLE 19, estigmatizaban y criminalizaban a integrantes de la prensa zacatecana, particularmente a quienes cubrían violencia y delincuencia organizada. También citó advertencias de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la divulgación de datos personales de periodistas y las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos. Asimismo, mencionó señalamientos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los riesgos de la vigilancia ilícita contra periodistas y personas defensoras. La organización relacionó además el caso con las reformas federales que entraron en vigor en julio de 2025 en materia de seguridad, inteligencia, telecomunicaciones, población, identidad y desaparición forzada, al considerar que ampliaron las posibilidades de consulta y cruce de información sobre la ciudadanía. ARTICLE 19 EXIGE ESCLARECER ORIGEN Y USO DE LAS LISTAS Ante estos hechos, ARTICLE 19 exigió al gobernador David Monreal Ávila, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informar el origen institucional y la finalidad de los documentos. También pidió conocer cuántas personas han sido perfiladas, qué categorías de datos fueron recopiladas, desde cuándo existen las bases de datos, qué áreas participaron en su elaboración y uso, quiénes tuvieron acceso, cuáles fueron las fuentes de información y si hubo transferencias entre dependencias. La organización pidió que esta información se haga pública sin volver a divulgar datos personales o sensibles que puedan poner en riesgo a las personas identificadas. Además, solicitó suspender cualquier tratamiento o circulación de datos que carezca de fundamento legal y preservar registros, bitácoras de acceso, transferencias y demás evidencia que permita determinar responsabilidades.

ARTICLE 19 pidió a Transparencia para el Pueblo de Zacatecas iniciar de oficio un procedimiento de verificación para determinar si existieron posibles violaciones a la legislación de protección de datos personales. También solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación establecer contacto con Verónica Trujillo y evaluar los riesgos derivados de estos hechos, tomando en cuenta sus antecedentes de agresiones. Finalmente, la organización pidió proteger los datos personales contenidos en las imágenes de los documentos que circulen públicamente, mediante la difuminación o testado de información sensible, al considerar que informar sobre la existencia de las listas no requiere reproducir los datos que permitan identificar o localizar a los periodistas afectados.