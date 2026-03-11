Asalta y mantiene privada de su libertad a la dueña de una estética, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer fue rescatada por elementos policiacos del municipio de Apodaca tras permanecer retenida en su propio negocio por un hombre que ingresó al local para asaltarla, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la tarde del martes en una estética ubicada en la calle Parque Mitras en la colonia Balcones del Mezquital.

HOMBRE AMAGA A MUJER CON ARMAS BLANCAS DURANTE ASALTO

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del ayuntamiento, la mujer fue víctima de un asalto y retención por parte del sujeto, identificado como Israel Alejandro “N”.

El masculino la mantuvo amagada en el interior del negocio con dos armas blancas.

Sin embargo, los policías preventivos lograron entrar por la parte trasera de la casa que está habitada como una estética.

Vecinos de la mujer pidieron auxilio al 911 por lo que se desplegó el operativo encabezado por el titular de la Secretaría, Manuel Navarro.

Los preventivos mantuvieron diálogo con el presunto asaltante mientras que otros ingresaron por el área del patio y lograron entrar para someterlo.