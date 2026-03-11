Asalta y mantiene privada de su libertad a la dueña de una estética, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 marzo 2026
    Asalta y mantiene privada de su libertad a la dueña de una estética, en Nuevo León
    Policías de Apodaca, Nuevo León rescataron a una mujer retenida por un asaltante armado con cuchillos en una estética; la víctima resultó con heridas leves Foto: cortesía

Los hechos se registraron en una vivienda que la mujer tiene habilitada como estética en la colonia Balcones del Mezquital, en Apodaca

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer fue rescatada por elementos policiacos del municipio de Apodaca tras permanecer retenida en su propio negocio por un hombre que ingresó al local para asaltarla, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la tarde del martes en una estética ubicada en la calle Parque Mitras en la colonia Balcones del Mezquital.

TE PUEDE INTERESAR: Siete policías de San Pedro son investigados por abuso de autoridad y cohecho, en NL

HOMBRE AMAGA A MUJER CON ARMAS BLANCAS DURANTE ASALTO

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del ayuntamiento, la mujer fue víctima de un asalto y retención por parte del sujeto, identificado como Israel Alejandro “N”.

El masculino la mantuvo amagada en el interior del negocio con dos armas blancas.

Sin embargo, los policías preventivos lograron entrar por la parte trasera de la casa que está habitada como una estética.

Vecinos de la mujer pidieron auxilio al 911 por lo que se desplegó el operativo encabezado por el titular de la Secretaría, Manuel Navarro.

Los preventivos mantuvieron diálogo con el presunto asaltante mientras que otros ingresaron por el área del patio y lograron entrar para someterlo.

$!Israel Alejandro “N”.
Israel Alejandro “N”. Cortesía

La víctima, de 28 años, resultó con dos heridas leves producidas por arma blanca, una en el cuello y la otra en un brazo.

El sujeto quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que resulten.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asaltos
Intento De Secuestro

Localizaciones


Apodaca
Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Sheinbaum frente a Trump: cooperación, sí; tropas de EU en México, no
Dariela N., de 13 años, fue trasladada de urgencia al ISSSTE tras lanzarse desde el segundo piso de la secundaria 19 “Ejército Mexicano”.

Alumna de secundaria en Saltillo se lanza del segundo piso del plantel
En febrero, estudios de laboratorio confirmaron que los restos hallados pertenecen al joven desaparecido desde abril de 2015 en Saltillo, Coahuila.

Tras 11 años desaparecido en Coahuila, Fiscalía identifica a hijo de 'El Rey del Cabrito'
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

¿Todavía puedo registrar a mi hijo o hija a la Beca Rita Cetina para Primaria 2026?
Las noticias más importantes del 10 de marzo en México, por VANGUARDIA

Las noticias más importantes del 10 de marzo en México
Cita. El grupo ficticio Huntr/x interpretará el tema ‘Golden’ durante la ceremonia de los Premios Oscar.

‘Kpop Demon Hunters’ y ‘Pecadores’ tendrán números musicales en los Oscar
El duelo entre México e Italia podría definir al segundo clasificado del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026