Asaltan a familia en autopista Monterrey-Nuevo Laredo tras periodo vacacional

En pleno cierre del periodo vacacional de Semana Santa, delincuentes asaltaron al menos a dos familias que circulaban por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, a plena luz del día y sin que las autoridades reportaran detenciones.

Los atracos ocurrieron ayer a la altura del kilómetro 36, en el municipio de Zuazua, cuando las víctimas se dirigían al área metropolitana de Monterrey.

A través de un video difundido en redes sociales, una de las familias afectadas documentó el momento en que los delincuentes, a bordo de un Geely Emgrand 2026 con placas SBC-985-C de Nuevo León, interceptaron una camioneta Ford Expedition roja con placas de Estados Unidos.