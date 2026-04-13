Asaltan a familia en autopista Monterrey-Nuevo Laredo tras periodo vacacional

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México
/ 13 abril 2026
    Asaltan a familia en autopista Monterrey-Nuevo Laredo tras periodo vacacional
    En el km 36 los delincuentes asaltaron a la familia tras interceptar su camioneta, robando las llaves para impedir su huida y sustrayendo objetos de valor. ESPECIAL
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A plena luz del día, asaltan a familia en la Monterrey-Laredo; Fuerza Civil admite no tener reporte oficial pese a video

En pleno cierre del periodo vacacional de Semana Santa, delincuentes asaltaron al menos a dos familias que circulaban por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, a plena luz del día y sin que las autoridades reportaran detenciones.

Los atracos ocurrieron ayer a la altura del kilómetro 36, en el municipio de Zuazua, cuando las víctimas se dirigían al área metropolitana de Monterrey.

A través de un video difundido en redes sociales, una de las familias afectadas documentó el momento en que los delincuentes, a bordo de un Geely Emgrand 2026 con placas SBC-985-C de Nuevo León, interceptaron una camioneta Ford Expedition roja con placas de Estados Unidos.

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El material exhibe cómo los asaltantes obligaron a la víctima a detenerse en el acotamiento para después arrebatarle las llaves del vehículo y evitar su huida. En las imágenes se observa a un sujeto vestido con ropa deportiva azul que amedrenta al chofer desde la ventanilla y, tras unos segundos, abre la puerta del acompañante para sustraer carteras y otros objetos de valor.

“¡Está robando!, ¡está robando!, ¡pélate!”, se escucha gritar en la grabación a los testigos, quienes viajaban con una menor, mientras captaban el asalto.

Pese a que el video permite identificar nítidamente el rostro de uno de los agresores y la matrícula del sedán, Fuerza Civil de Nuevo León aseguró no tener reportes oficiales de los incidentes al momento de su difusión. No obstante, la corporación estatal afirmó que inició una indagatoria a partir del material para intentar localizar a los responsables y determinar el punto exacto de la agresión.

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