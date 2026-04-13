Sin subsidio, gasolina superaría los 30 pesos y diésel los 32, asegura Sheinbaum

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México
/ 13 abril 2026
    Sin subsidio, gasolina superaría los 30 pesos y diésel los 32, asegura Sheinbaum
    La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, sin subsidios, la gasolina y el diésel tendrían precios mucho más altos en México, en medio del aumento internacional del petróleo. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sin subsidios, la gasolina superaría los 30 pesos y el diésel los 32, afirmó Claudia Sheinbaum. Conoce qué medidas aplica el gobierno

El precio de la gasolina en México se mantiene por debajo de niveles internacionales gracias a los subsidios aplicados por el Gobierno federal. Así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que estos apoyos fiscales han sido clave para evitar incrementos más severos en el bolsillo de los consumidores.

Durante su participación en La Mañanera, la mandataria señaló que, sin estas medidas, el costo de los combustibles sería considerablemente mayor. En particular, advirtió que la gasolina podría superar los 30 pesos por litro, mientras que el diésel alcanzaría entre 32 y 33 pesos.

Sin el subsidio, los precios estarían muy por encima de lo que hoy vemos en las estaciones”, expresó la presidenta, al referirse al impacto de la política energética actual.

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EL IMPACTO DEL PETRÓLEO EN LOS PRECIOS

El comportamiento del mercado internacional ha sido determinante. De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, el precio del barril de petróleo ha superado nuevamente los 100 dólares, lo que presiona al alza los combustibles a nivel global.

Aunque México produce una parte importante del crudo que consume, el país no es ajeno a estas fluctuaciones. El incremento en los precios internacionales impacta directamente en los costos de importación y refinación.

Un dato curioso es que el subsidio aplicado actualmente representa entre seis y siete pesos por litro en el caso de la gasolina magna, lo que explica por qué su precio se ha mantenido por debajo de los 24 pesos en gran parte del país.

BUSCAN FIJAR EL PRECIO DEL DIÉSEL

En el caso del diésel, el Gobierno federal ha planteado un objetivo concreto: estabilizar su precio en alrededor de 28 pesos por litro. Para lograrlo, se mantienen mesas de trabajo con el sector gasolinero.

La presidenta adelantó que se llevarán a cabo reuniones con empresarios y autoridades de energía y hacienda para fortalecer las estrategias de contención. El objetivo es reducir el impacto en sectores clave como el transporte y la distribución de mercancías.

• Precio objetivo del diésel: 28 pesos• Impacto directo en transporte• Influencia en costo de productos

El diésel es fundamental para la economía, por eso buscamos mantenerlo en niveles accesibles”, subrayó la mandataria.

PROFECO REFUERZA VIGILANCIA EN GASOLINERAS

De manera paralela, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha intensificado sus operativos para supervisar estaciones de servicio que venden combustibles por encima de precios considerados justos.

El titular del organismo, César Iván Escalante Ruiz, informó que se desplegarán acciones de monitoreo en la mayoría de los estados del país, con excepción de algunos como Baja California Sur y Quintana Roo por cuestiones logísticas.

Entre las medidas destaca la colocación de lonas informativas en establecimientos que “se vuelan la barda” con los precios, así como la habilitación de un mapa virtual que permite consultar en tiempo real el costo de la gasolina y el diésel.

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UN MERCADO BAJO PRESIÓN INTERNACIONAL

El contexto global continúa marcando la pauta en el comportamiento de los combustibles. El aumento en el precio del petróleo y la volatilidad de los mercados energéticos mantienen bajo presión a países productores y consumidores.

En este escenario, los subsidios se han convertido en una herramienta clave para contener los precios internos, aunque también implican un costo fiscal relevante para el Gobierno.

La discusión sobre el futuro de los precios de la gasolina y el diésel se mantiene abierta, en un entorno donde los factores internacionales y las decisiones de política pública siguen definiendo el rumbo del mercado energético en México.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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