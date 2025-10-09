Asciende a 2 mil millones de pesos fraude de Yox Holding en Jalisco

El monto reclamado por el fraude cometido por la empresa Yox Holding ya ascendió a 2 mil millones de pesos. La Fiscalía del Estado informó hoy, además, que hasta el momento han denunciado 3 mil 680 víctimas.

El proceso de extradición contra Carlos “L”, el presunto responsable del caso, y quien se encuentra detenido en Venezuela, está atorado debido a los trámites burocráticos.

“El monto aproximado es de casi 2 mil millones de pesos. El proceso que tenemos con (el dueño), como lo hemos informado anteriormente, estamos en espera del proceso que se está siguiendo en Venezuela de la extradición. Hay que recordar que este sujeto fue detenido en Estados Unidos, sin embargo, fue deportado y remitido a Venezuela”, recordó el titular de la Fiscalía del Estado Salvador González de los Santos.

“En ese inter nosotros solicitamos la asistencia jurídica internacional para efecto de su extradición. Estamos en espera de este proceso. La Fiscalía General de la República desde luego nos está apoyando en ello”.

Hay trámites que se tienen que hacer, reiteró el funcionario.

“Una vez que fue asegurado a esta persona en Venezuela, pues se tiene, si mal no recuerdo, 60 o 90 días para solicitar la extradición y es un trámite que está realizando ya la Fiscalía General de la República”.

Hasta ahora también se han abierto mil 550 carpetas de investigación al respecto.