También gobernadores de Morena estuvieron en escándalos durante 2025

No sólo integrantes del Legislativo o funcionarios de Morena estuvieron en el ojo del huracán en 2025.

Varios gobernadores y exgobernadores de filiación morenista destacaron por mantenerse en el cargo y conservar su buena estrella pese a la polémica de sus gestiones.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también ha sido criticado por presuntamente permitir que integrantes de su familia se beneficien con el tráfico de influencias y hagan negocios al amparo del poder.

Según versiones periodísticas, Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, involucrado en el escándalo del huachicol fiscal, es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del mandatario estatal.

Durazo Chávez y dos funcionarios de dicha administración estatal estarían ligados con una de las compañías investigadas por la Fiscalía General de la República por el tráfico ilegal de combustibles.

El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, es otro de los intocables de la Cuarta Transformación, pese a señalamientos que lo relacionan en el caso del secuestro del líder criminal Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exalcalde de Culiacán, Héctor Cuén Ojeda, ocurridos el 25 de julio de 2024.

Desde ese polémico asunto, Sinaloa se ha sumido en una espiral de violencia que ha rebasado a la autoridad estatal.

Hasta ahora, el gobernador sí ha sido interrogado por las autoridades responsables de la investigación del caso, pero no se le ha fincado ninguna acusación en su contra.

Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han expresado su respaldo a Rubén Rocha.

Este año, fue objeto de críticas la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien en agosto pasado, sin dar explicaciones, el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa.

Ello, en medio de la presión que el gobierno de Trump realizó contra nuestro país por el presunto involucramiento de políticos mexicanos con el crimen.

Uno de los exgobernadores intocables es el de Chiapas, Rutilio Escandón, quien fue designado por el gobierno de México cónsul en Miami.

Quien fuera gobernador interino de esa entidad Willy Ochoa Gallegos lo acusó de, al menos, omisión frente a la actividad de la organización delictiva de La Barredora en el norte y oriente del estado.

Ochoa aseguró que ese grupo criminal operó en Chiapas desde 2019 y durante todo el sexenio de Rutilio Escandón.

En junio, el periodista Jorge González Valdez, director del medio digital Tribuna, fue vinculado a proceso por haber cometido presuntamente los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Además, se ordenó el cierre del portal, prohibió a González ejercer el periodismo durante dos años, y se impuso una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social del estado.

Un mes después, la jueza de Control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio de la entidad, Ana Marlene Huítz May, ordenó establecer un censor judicial para revisar las publicaciones del medio y del periodista.

En julio, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, fue blanco de críticas después de que, tras la muerte de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, quien fue secuestrada y torturada por un grupo armado identificado como “La Mafia Veracruzana”, afirmó que había fallecido por un infarto.

En diciembre fue criticada por la detención del reportero de nota roja, Rafael León Segovia, quien fue acusado por la fiscalía de Veracruz de terrorismo.

