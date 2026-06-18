Asegura Sheinbaum que FIFA rentó Castillo de Chapultepec por un millón de pesos para una cena exclusiva

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal explicó que su participación en el encuentro fue únicamente protocolaria y consistió en ofrecer un mensaje de bienvenida a los invitados internacionales, descartando haber permanecido en la recepción o participado en la cena privada.

Claudia Sheinbaum Pardo informó que la FIFA cubrió un pago superior al millón de pesos para utilizar el Castillo de Chapultepec como sede de una cena de gala realizada el pasado 10 de junio, evento que reunió a directivos del organismo internacional, figuras del fútbol y autoridades de distintos niveles de gobierno en el contexto de las actividades previas al Mundial de 2026.

Sheinbaum detalló que recibió la invitación para dirigir unas palabras en representación del Estado mexicano a los asistentes convocados por la FIFA, entre ellos exjugadores, dirigentes deportivos y personalidades vinculadas a la organización de la Copa del Mundo. Según relató, tras concluir una reunión en Palacio Nacional se trasladó al Castillo de Chapultepec, leyó un breve discurso de bienvenida y abandonó el recinto.

“Fui a dar un saludo a nombre de México. Les di la bienvenida al país, les expresé que llegaban a una nación hospitalaria y les deseé una buena estancia. Terminó el mensaje y me retiré”, señaló.

La jefa del Ejecutivo precisó que la renta del histórico inmueble se realizó conforme a los mecanismos establecidos por las autoridades culturales y recordó que este tipo de espacios han sido utilizados anteriormente para eventos especiales mediante el pago de las tarifas correspondientes. Indicó además que la Secretaría de Cultura podrá proporcionar información detallada sobre el monto exacto cubierto por la FIFA.

Respecto a la presencia de funcionarios federales, Sheinbaum comentó que los organizadores plantearon la asistencia de integrantes del gabinete; sin embargo, se determinó que únicamente acudieran las titulares de las secretarías directamente relacionadas con el evento: Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, y Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

La mandataria también respondió a cuestionamientos sobre el uso del Castillo de Chapultepec para celebraciones privadas, señalando que existe la posibilidad de rentar determinadas áreas del recinto bajo reglas específicas y mediante el pago correspondiente. No obstante, enfatizó que el acceso al castillo continúa garantizado para la población y que millones de personas pueden visitarlo cada año como parte del patrimonio histórico y cultural de México.

Al ser cuestionada sobre su experiencia en un evento considerado exclusivo, Sheinbaum reiteró que no permaneció en la reunión social. “Entré, di el saludo y salí. Fui a nombre del país a decirles que estaban llegando al mejor país del mundo y que las mexicanas y los mexicanos siempre reciben con hospitalidad a quienes nos visitan”, expresó.

La cena formó parte de las actividades de promoción y coordinación vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá a México como una de las sedes principales junto con Estados Unidos y Canadá.