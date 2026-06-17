Princesa Hisako de Takamado llega a Monterrey para partido mil de la FIFA

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    Princesa Hisako de Takamado llega a Monterrey para partido mil de la FIFA
    Princesa japonesa en Monterrey, Nuevo León, durante el Mundial 2026 Vanguardia

El 20 de junio será el partido mil en la historia del Mundial, el cual será jugado por Japón y Túnez

El 17 de junio se reportó que la princesa Hisako de Takamado, de la monarquía japonesa, llegó a Monterrey, Nuevo León, para mostrar su apoyo al equipo japonés durante la Copa Mundial 2026. La visita de la princesa, cuyo nombre de nacimiento es Hisako Tottori, participará en actividades turísticas y académicas.

La princesa Hisako aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y fue recibida por un equipo operativo de escoltas que la guiaron a donde ella residirá durante su estadía de 4 días. El operativo de protección fue diseñado por Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

En redes sociales, Samuel García presumió con un metraje la presencia de dos helicópteros Black Hawks, en función, para la protección de la princesa japonesa.

Su visita a Monterrey, la cual se derivó de una invitación formal del gobernador de Nuevo León, Samuel García, corresponde a que el juego de Japón y Túnez será el partido mil en la historia de la FIFA. El juego tendrá lugar en el Estadio BBVA, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el 20 de junio.

Además de visitar a la selección japonesa, la princesa Hisako de Takamado visitará el Parque Ecológico Chipinque, el 18 de junio; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el 19 de junio; y antes del partido, visitará el Mirador del Obispado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/monterrey-sin-contaminacion-por-el-mundial-expertos-aclaran-teorias-sobre-cielo-limpio-PI21381817

Se estima que la salida de la princesa Hisako de Takamado, quien fue vicepresidenta honoraria de la Federación Japonesa de Futbol, será el 21 de junio.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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