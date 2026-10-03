Aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina vinculada a ‘Los Mayos’ en Culiacán; estiman valor de 350 mdp

Un operativo conjunto realizado en Culiacán, Sinaloa, derivó en el aseguramiento de mil 320 kilogramos de metanfetamina y un vehículo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las acciones se realizaron el 1 de octubre de 2026 en la localidad de Carboneras, donde participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. De acuerdo con la información del caso, el cargamento de droga estaría relacionado con la facción “Los Mayos” del Cártel del Pacífico. La afectación económica estimada para la organización supera los 350 millones de pesos.

INTELIGENCIA MILITAR DETECTÓ EL CARGAMENTO EN CULIACÁN La localización del vehículo fue resultado de trabajos de la Inteligencia Militar Central, mediante los cuales se identificó la unidad que transportaba el cargamento antes de su posible distribución en el mercado local e internacional. En Culiacán, los elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron un vehículo de redilas en el que fueron encontrados los mil 320 kilogramos de metanfetamina. La droga y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, donde se realizarán las actuaciones ministeriales y las investigaciones correspondientes.

ASEGURAN ARMAS Y GRANADAS EN SANTA MARÍA DEL ORO Como parte de las acciones reportadas el mismo 1 de octubre, en Santa María del Oro, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona. Durante ese operativo fueron aseguradas dos ametralladoras, un fusil, un lanzagranadas, 11 granadas, 10 cintas eslabonadas, nueve cargadores y mil 102 cartuchos. También fueron decomisados dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y dos cuatrimotos.

ASEGURAN CARTUCHOS Y GRANADAS DURANTE INSPECCIÓN EN MAZATLÁN En Mazatlán, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron una inspección a un autobús de pasajeros. Durante la revisión localizaron una maleta que contenía 900 cartuchos útiles y cuatro granadas, los cuales fueron asegurados para las investigaciones correspondientes.