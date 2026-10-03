Aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina vinculada a ‘Los Mayos’ en Culiacán; estiman valor de 350 mdp

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México
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    Aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina vinculada a ‘Los Mayos’ en Culiacán; estiman valor de 350 mdp
    Autoridades aseguraron mil 320 kilogramos de metanfetamina durante un operativo en Carboneras, Culiacán. Seguridad Pública Sinaloa

El operativo en Carboneras dejó además un vehículo asegurado y una afectación económica superior a 350 millones de pesos para la organización

Un operativo conjunto realizado en Culiacán, Sinaloa, derivó en el aseguramiento de mil 320 kilogramos de metanfetamina y un vehículo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las acciones se realizaron el 1 de octubre de 2026 en la localidad de Carboneras, donde participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la información del caso, el cargamento de droga estaría relacionado con la facción “Los Mayos” del Cártel del Pacífico. La afectación económica estimada para la organización supera los 350 millones de pesos.

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INTELIGENCIA MILITAR DETECTÓ EL CARGAMENTO EN CULIACÁN

La localización del vehículo fue resultado de trabajos de la Inteligencia Militar Central, mediante los cuales se identificó la unidad que transportaba el cargamento antes de su posible distribución en el mercado local e internacional.

En Culiacán, los elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron un vehículo de redilas en el que fueron encontrados los mil 320 kilogramos de metanfetamina.

La droga y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, donde se realizarán las actuaciones ministeriales y las investigaciones correspondientes.

ASEGURAN ARMAS Y GRANADAS EN SANTA MARÍA DEL ORO

Como parte de las acciones reportadas el mismo 1 de octubre, en Santa María del Oro, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona.

Durante ese operativo fueron aseguradas dos ametralladoras, un fusil, un lanzagranadas, 11 granadas, 10 cintas eslabonadas, nueve cargadores y mil 102 cartuchos.

También fueron decomisados dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y dos cuatrimotos.

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ASEGURAN CARTUCHOS Y GRANADAS DURANTE INSPECCIÓN EN MAZATLÁN

En Mazatlán, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron una inspección a un autobús de pasajeros.

Durante la revisión localizaron una maleta que contenía 900 cartuchos útiles y cuatro granadas, los cuales fueron asegurados para las investigaciones correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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