Sentencian a dos hombres detenidos con arsenal y drogas en Zacatecas; imponen penas de 10 y 13 años de prisión

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    Sentencian a dos hombres detenidos con arsenal y drogas en Zacatecas; imponen penas de 10 y 13 años de prisión
    A Jesús “N” le aseguraron seis armas de fuego largas, 5 cargadores y 133 cartuchos; 155 gramos 610 miligramos de clorhidrato de metanfetamina. Cortesía

José “N” fue sentenciado a 10 años y 10 meses de prisión; así como el pago de una multa de 22 mil 628 pesos

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR) sentenció este viernes a dos hombres originarios de Zacatecas a penas de 10 y 13 años por delitos relacionados con la portación de armas de fuego, así como el aseguramiento de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El perímetro de los casos corresponde a José “N”, quien fue sentenciado por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas a 10 años y 10 meses de prisión; así como el pago de una multa de 22 mil 628 pesos

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Esto tras haber sido detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de un enfrentamiento registrado en junio pasado, en la comunidad de Los Santiagos, municipio de Jalpa.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron tres armas de fuego tipo fusil, 15 cargadores, 345 cartuchos, dos chalecos balísticos y un vehículo, objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

SENTENCIAN A 13 AÑOS DE PRISIÓN A JESÚS “N”

En el segundo caso, la FGR a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, obtuvo sentencia condenatoria contra Jesús “N”, al acreditar su participación en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y delito contra la salud.

Jesús “N” fue detenido en el municipio de Tabasco, Zacatecas, por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Policía Estatal, quienes le aseguraron seis armas de fuego largas tipo fusil, cinco cargadores y 133 cartuchos; 725 gramos de marihuana, 155 gramos 610 miligramos de clorhidrato de metanfetamina y cinco gramos nueve miligramos de clorhidrato de cocaína.

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Tras la investigación correspondiente el hombre fue sentenciado a una pena de 13 años, dos meses 20 días de prisión; así como una multa de 26 mil 22 pesos.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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