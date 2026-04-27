$!Aseguran cerca de una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas; detienen a seis personas extranjeras

El Gabinete de Seguridad informó la mañana de este día que, como resultado de labores de vigilancia marítima encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), fueron asegurados aproximadamente 904 kilogramos de presunta cocaína y detenidas seis personas de nacionalidad extranjera a bordo de una embarcación menor en aguas frente a las costas de Chiapas. A través de sus redes sociales, el Gabinete señaló que “con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles y refuerza las operaciones permanentes del Gabinete de Seguridad para impedir el trasiego de droga por rutas marítimas y proteger la seguridad de nuestro país”. Asimismo, destacó que “en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la Secretaría de Marina ha asegurado más de 63 toneladas de cocaína en eventos marítimos”.

GUARDIA COSTERA DETECTÓ EMBARCACIÓN CON ACTIVIDAD SOSPECHOSA De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Semar, la operación se realizó aproximadamente a 65 millas náuticas (alrededor de 120 kilómetros) al noroeste de Puerto Chiapas. Las autoridades detallaron que la acción fue encabezada por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, tras detectar una embarcación con características inusuales durante recorridos de vigilancia marítima. “Esta acción se llevó a cabo tras realizar el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, donde se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda que realizaba movimientos no propios de la navegación civil, por lo cual, de inmediato se ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptación en altamar”, se indicó en el comunicado. LOCALIZAN 18 BULTOS DE COCAÍNA DENTRO DE EMBARCACIÓN ILEGAL Y DETIENEN A 6 EXTRANJEROS Durante la inspección de la embarcación, las autoridades localizaron 18 bultos que contenían la sustancia ilícita, con un peso estimado de 904 kilogramos de cocaína. “Durante la inspección al interior de la embarcación se localizaron 18 bultos con un peso estimado de 904 kilos de cocaína, además se detuvo a los seis tripulantes de nacionalidad extranjera”, precisaron las autoridades. Los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

VALOR DE DROGA ASEGURADA SE ESTIMA EN 349 MILLONES DE PESOS De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este decomiso representa una afectación económica estimada en más de 349 millones de pesos para las organizaciones delictivas involucradas. Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales, con el objetivo de inhibir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

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