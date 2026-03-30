$!Semar asegura 650 kilos de cocaína frente a Michoacán y detienen a seis durante operativo

La Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de aproximadamente 650 kilogramos de una sustancia con características de cocaína durante un operativo marítimo realizado frente a las costas del estado de Michoacán. En la acción fueron detenidas seis personas. El despliegue se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, como parte de las labores de vigilancia y seguridad marítima.

SEMAR ASEGURA 14 BULTOS QUE CONTENÍAN 580 PAQUETES DE COCAÍNA De acuerdo con la dependencia, durante la operación se aseguraron 14 bultos tipo costalilla que contenían 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos, cifra que será confirmada por la autoridad ministerial correspondiente. También fueron asegurados 350 litros de combustible que se encontraban a bordo de la embarcación interceptada. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Marina indicó: “Como parte de nuestro compromiso con la seguridad en una operación marítima, se aseguraron 14 bultos tipo costalilla que contenían aproximadamente 650 kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína, además de 350 litros de combustible, frente a costas de Michoacán”. EMBARCACIÓN MENOR TAMBIÉN FUE INTERCEPTADA La acción se llevó a cabo aproximadamente a 61 millas náuticas, equivalentes a 112.9 kilómetros, al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas. En el lugar fue interceptada una embarcación menor con tres motores fuera de borda en la que viajaban seis personas. El operativo fue ejecutado mediante un despliegue que incluyó una patrulla oceánica, una aeronave de ala fija, una aeronave de ala móvil y tres patrullas interceptoras. La Secretaría de Marina señaló que el aseguramiento contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte de Estados Unidos y la Joint Interagency Task Force South, organismos estadounidenses que colaboraron en el seguimiento de la operación.

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DROGA DECOMISADA EQUIVALE A MÁS DE 1.3 MILLONES DE DOSIS Y CERCA DE 150 MILLONES DE PESOS Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación económica a la delincuencia organizada cercana a 150 millones de pesos. Asimismo, se indicó que con esta acción se evitó la posible distribución de más de 1.3 millones de dosis. La Secretaría de Marina también informó que, en la presente administración, se han asegurado más de 62 toneladas de cocaína en altamar como parte de las acciones orientadas a debilitar las operaciones del crimen organizado.

SEIS PERSONAS DETENIDAS FUERON PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con la embarcación, la droga y el combustible asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia marítima que realizan autoridades federales para combatir actividades ilícitas en aguas nacionales.

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