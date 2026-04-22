FGR desmantela una de las mayores redes de huachicol en México tras decomiso millonario en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una de las redes de contrabando de combustible más relevantes en el país, resultado de una serie de investigaciones derivadas de un operativo realizado en marzo de 2024 en Altamira, Tamaulipas. Durante una conferencia de prensa, Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló que las indagatorias permitieron identificar “una de las más importantes redes de contrabando de combustible” dedicada a la introducción y comercialización ilegal de hidrocarburos. “En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”, afirmó.

INCAUTACIÓN DE 10 MILLONES DE LITROS DE DIÉSEL DERIVÓ EN EL DESMANTELAMIENTO DE RED DE HUACHICOL Las investigaciones se desprenden del aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, donde autoridades incautaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel ilegal. Por estos hechos, fueron detenidos 11 servidores públicos presuntamente vinculados al caso. A partir de ese operativo, las autoridades ampliaron las indagatorias, lo que permitió detectar un entramado empresarial que operaba mediante esquemas de simulación comercial. Según explicó el fiscal, estas operaciones habrían alcanzado montos de hasta 23 mil millones de pesos. REVELAN MODUS OPERANDI DE UNA DE LAS REDES HUACHICOLERAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO De acuerdo con la información presentada, las empresas involucradas utilizaban documentación falsa o con datos inexactos, además de recurrir a compañías fachada para encubrir sus actividades. “Usaron documentos falsos o con datos inexactos, además de que usaron ‘empresas fachada’ y aprovecharon ‘áreas de oportunidad en sistemas de control, con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias’”, detalló Lara. Asimismo, se identificó que la red operaba bajo un esquema logístico multimodal que integraba transporte marítimo, ferroviario y terrestre para facilitar la introducción, traslado, almacenamiento y distribución ilegal del combustible. Este modelo permitía fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso por puertos marítimos, su traslado mediante infraestructura ferroviaria y su posterior distribución por carretera. Las operaciones se realizaban mediante documentación irregular y mecanismos diseñados para evadir controles aduaneros y fiscales. El fiscal agregó que “en muchos casos”, los cargamentos eran declarados como aditivos, lubricantes o aceites, utilizando declaraciones falsas, documentación adulterada sobre volúmenes y muestras, así como facturación apócrifa para encubrir el origen del hidrocarburo.

RED DE HIACHICOL OPERABA EN TAMAULIPAS, QUERÉTARO Y JALISCO Las autoridades señalaron que este esquema tenía presencia en diversas entidades, entre ellas Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, donde se desarrollaban actividades de almacenamiento y distribución del combustible ilegal. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Hafuch informó que las investigaciones, realizadas durante siete meses, incluyeron operaciones simultáneas en distintas regiones del país. “Estas investigaciones realizadas permitieron desmantelar, como ya lo dijo el doctor Ulises, una de las más importantes redes delictivas al mercado ilícito de combustibles en el país”, señaló. El funcionario añadió que estas estructuras operaban de manera integral, abarcando desde la extracción ilegal hasta la comercialización, utilizando pipas, tractocamiones y buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. DETIENEN A 14 PERSONAS VINCULADAS CON RED HUACHICOLERA Como resultado de las acciones coordinadas entre autoridades federales, se logró la detención de 14 personas vinculadas con estas actividades ilícitas, así como el aseguramiento de hidrocarburos, vehículos, armamento, recursos económicos y equipos utilizados para la extracción y distribución. El titular de la dependencia destacó que “estas acciones también derivaron en el aseguramiento de hidrocarburos, vehículos, armamentos, recursos económicos y equipos de extracción y distribución, afectando de manera directa sus capacidades operativas y financieras”. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para identificar a más personas y empresas relacionadas con esta red, así como para profundizar en las estructuras financieras que permitieron su operación en distintas regiones del país. Con información en progreso

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