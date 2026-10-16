Aseguran que derrama por turismo creció solamente 0.9% en primeros ocho meses de 2026

Así lo revelaron los indicadores elaborados por la Secretaría de Turismo con datos del INEGI, presentados ayer en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia mañanera.

La llegada de turistas internacionales a México creció más que los ingresos que generaron sus visitas durante los primeros ocho meses de 2026, cuando la derrama económica apenas aumentó 0.9 por ciento anual.

Según el informe, entre enero y agosto llegaron al País 32.7 millones de turistas internacionales, un incremento anual de 3.9 por ciento, mientras que los ingresos turísticos sumaron 24 mil 152 millones de dólares.

La diferencia entre ambos indicadores muestra que el aumento en el número de turistas no estuvo acompañado por un crecimiento de la misma magnitud en los recursos que dejaron en México.

Durante un enlace a distancia desde Saltillo, Coahuila, Rodríguez Zamora reportó que el País recibió 67.7 millones de viajeros internacionales en esos ocho meses, un aumento de 6.3 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

La categoría de viajeros internacionales incluye tanto a turistas que permanecen al menos una noche en México como a visitantes que ingresan y salen el mismo día. Por ello, el incremento de este grupo no equivale necesariamente a un aumento proporcional de los ingresos turísticos.

Sin embargo, los datos de agosto mostraron un comportamiento distinto al del acumulado anual. Durante ese mes, los ingresos por turismo internacional crecieron 7 por ciento respecto a agosto de 2025, al alcanzar 2 mil 409 millones de dólares.

En contraste, la llegada de turistas internacionales disminuyó ligeramente, al pasar de 3.79 millones en agosto de 2025 a 3.77 millones en el mismo mes de 2026.

El gasto promedio de los turistas que llegaron por vía aérea también aumentó. En agosto alcanzó mil 270 dólares, un incremento anual de 15.2 por ciento, de acuerdo con las cifras reportadas.

Estos resultados muestran que el comportamiento de los ingresos no fue uniforme durante el periodo: mientras que en el acumulado de ocho meses crecieron por debajo de la llegada de turistas, en agosto avanzaron pese a la ligera reducción en el número de visitantes.

En el segmento de cruceros, el Gobierno reportó la llegada de 8.2 millones de pasajeros entre enero y agosto, un crecimiento de 13.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

El gasto de los cruceristas ascendió a 716 millones de dólares, 17.3 por ciento más que en los primeros ocho meses de 2025, un avance superior al registrado en los ingresos turísticos generales.

La dependencia también estimó que la derrama económica en la cadena productiva crecerá más de 5 por ciento durante la temporada, mientras que la ocupación hotelera alcanzará entre 70 y 80 por ciento en los principales destinos turísticos.

Como parte de la promoción de estas festividades, Rodríguez Zamora invitó a consultar la cartelera de Visit México.