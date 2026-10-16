Congelan reforma sobre impugnación electoral por confusión en texto

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Congelan reforma sobre impugnación electoral por confusión en texto
    La omisión de este antecedente documental provocó que una regla preexistente, y que se ha aplicado desde hace 12 años por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en los últimos procesos electorales, fuera debatida públicamente como si se tratara de una modificación de fondo al sistema actual. CUARTOSCURO

El párrafo se encuentra vigente en el marco jurídico desde la reforma político-electoral del 23 de mayo de 2014 y Morena no lo tocó durante la redacción del nuevo predictamen

La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados determinó enviar a la congeladora por tiempo indefinido el predictamen que expide la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objetivo de revisar su redacción, luego de las críticas a la reforma tras la filtración de que el texto presentaba una escritura considerada “agresiva” por la que se permite anular elecciones por “cobertura informativa indebida”.

Sin embargo, lo anterior no constituye una propuesta inédita de Morena o de su proponente, el diputado Víctor Hugo Lobo.

Sedena limita uso de redes sociales a su personal

En realidad, el párrafo se encuentra vigente en el marco jurídico desde la reforma político-electoral del 23 de mayo de 2014 y Morena no lo tocó durante la redacción del nuevo predictamen.

Tras la filtración del predictamen, en redes sociales alertaron sobre los riesgos de anular comicios por “cobertura informativa indebida” y catalogaron la propuesta de ley mordaza, pero hasta la noche del miércoles, ni los legisladores de la comisión ni sus cuerpos de asesores aclararon que el concepto jurídico cuestionado forma parte del andamiaje legal ordinario desde hace más de una década.

La omisión de este antecedente documental provocó que una regla preexistente, y que se ha aplicado desde hace 12 años por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en los últimos procesos electorales, fuera debatida públicamente como si se tratara de una modificación de fondo al sistema actual.

El comparar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación vigente con el predictamen de la 66 Legislatura, se constata que el párrafo sujeto de escándalo es una copia idéntica.

”Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico”, señala el texto vigente de la reforma de 2014.

Este jueves, Víctor Hugo Lobo, presidente de la comisión, confirmó que el predictamen se metió a la congeladora y aseguró que la confusión tiene origen en un intento de detractores de sacar la reforma de contexto.

“El tema de la cobertura informativa ya viene en la Constitución, ese artículo en particular ya está en la ley. Actualmente existe perfectamente claro en el artículo 78 de la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación, aparece tal cual, ese no se tocó. Alguien lo quiso sacar de contexto. Lo que pasa mucho en redes sociales es que se hace una campaña, alguien contrata una campaña reiterada de ataque o de promoción bajo la lógica de una investigación periodística”, expuso.

El congresista de Morena explicó que derivado de la confusión, recibió la orden de bajar el preditamen y posponer su debate hasta 2027.

“Dijeron que generaba algunas dudas y una incertidumbre, y por eso es que tomamos la decisión de reprogramarlo, seguramente lo estaremos discutiendo el siguiente año”.

LO QUE SÍ MODIFICA

El predictamen de reforma, que busca modernizar la impartición de justicia electoral en México, planea nuevos mecanismos tendientes a la digitalización de procesos judiciales.

Eleva a rango legal la obligatoriedad del Sistema Informático de Juicio en Línea, permitiendo que la totalidad de las etapas procesales se desahoguen electrónicamente mediante el uso de la firma electrónica avanzada (e.firma) o certificados digitales autorizados por el Poder Judicial y el INE.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Política
Reforma Electoral

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
Ganaderos de distintas entidades del país asistieron a la inauguración, en Arteaga, del encuentro que celebra 90 años de la CNOG.

Más de mil 500 ganaderos celebran en Coahuila 90 años de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas
Pide Manolo Jiménez evitar falsas expectativas en futuro de Altos Hornos.

‘No se vale que hayan jugado con la gente de AHMSA’; cuestiona Gobernador de Coahuila revisión de subasta
Milwaukee terminó con el reinado de los bicampeones y se convirtió en el equipo que buscará romper una sequía de 44 años sin disputar el Clásico de Otoño.

¡Barrida y revancha! Brewers eliminan a Dodgers y van por la Serie Mundial 2026
Pesado fue el show estelar en esta primera jornada del Rodeo Saltillo, en su séptima edición.

Rodeo Saltillo: Pesado y La Casetera ponen el ritmo y la música
true

Sheinbaum, la presidenta más trumpista del mundo

true

Sector salud: Sabotajes contra medicamentos han detonado el desabasto

Uno de los principales usos de las “stablecoins” es la realización de transferencias internacionales, debido a las ventajas que pueden ofrecer frente a los mecanismos bancarios tradicionales.

México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance