Asesinan a comandante policiaco en Guanajuato

El mando policial Jesús Vargas, de 42 años de edad, conducía una motocicleta cuando los agresores le dispararon.

Un comandante de la Policía Municipal de Abasolo, Guanajuato, fue emboscado por hombres armados que le arrebataron la vida la mañana de este miércoles, en el acceso a la comunidad Capilla de Márquez, en el municipio de Pénjamo.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 horas del 10 de junio de 2026, de acuerdo con los reportes que ingresaron al Sistema de Emergencias 911.

Elementos de Seguridad Pública municipal encontraron al jefe policial con lesiones producidas por arma de fuego, y al ser valorado por paramédicos se constató que había muerto.

El comandante Vargas se desplazaba por el camino principal al poblado Capilla de Márquez en el momento en el que presuntos motociclistas abrieron fuego en su contra. Al parecer, el mando portaba el uniforme oficial.

Elementos del Ejército y Policía local se encargaron de preservar la escena de lo hechos mientras el Ministerio Público levantó el cuerpo de la víctima y comenzó las indagatorias.