$!Asesinan a Ermelo Rivera Campo, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 10 de junio en la comunidad de El Papayo, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande, donde hombres armados interceptaron la unidad en la que viajaba el político y abrieron fuego en su contra.

La violencia política en Guerrero registró un nuevo hecho luego del asesinato de Ermelo Rivera Campo, identificado como uno de los aspirantes de Morena con proyección para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez en el proceso electoral de 2027.

FALLECE OTRO HOMBRE JUNTO CON EL ASPIRANTE DE MORENA, ERMELO RIVERA CAMPO

De acuerdo con los primeros reportes, durante la agresión también murió otro hombre que acompañaba a Rivera Campo al momento del ataque.

Ambas víctimas quedaron sin vida al interior de una camioneta de modelo reciente que se encontraba estacionada sobre una calle de la zona centro de la comunidad.

Habitantes del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio para resguardar el área.

AUTORIDADES RECOLECTAN INDICIOS TRAS ASESINATO DE ASPIRANTE DE MORENA

Elementos policiacos acordonaron la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero llevó a cabo las primeras diligencias ministeriales, la recolección de indicios y el levantamiento de los cuerpos.

Según información preliminar obtenida por las autoridades, Ermelo Rivera Campo se encontraba en el asiento del conductor de la camioneta cuando fue alcanzado por los disparos.

Los reportes señalan que al momento de los hechos vestía pantalón de mezclilla, playera de color oscuro y una gorra blanca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han dado a conocer una línea de investigación oficial sobre el móvil de la agresión.