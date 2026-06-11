Asesinan a Ermelo Rivera Campo, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez

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    Asesinan a Ermelo Rivera Campo, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez
    Ermelo Rivera Campo murió tras un ataque armado en la comunidad de El Papayo, en Coyuca de Benítez; otra persona también falleció en la agresión. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

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Ermelo Rivera Campo, identificado como aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez, fue asesinado en un ataque armado en Guerrero

La violencia política en Guerrero registró un nuevo hecho luego del asesinato de Ermelo Rivera Campo, identificado como uno de los aspirantes de Morena con proyección para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez en el proceso electoral de 2027.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 10 de junio en la comunidad de El Papayo, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande, donde hombres armados interceptaron la unidad en la que viajaba el político y abrieron fuego en su contra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-al-reportero-luis-angel-lopez-en-poza-rica-veracruz-fiscalia-abre-investigacion-DA21309129

FALLECE OTRO HOMBRE JUNTO CON EL ASPIRANTE DE MORENA, ERMELO RIVERA CAMPO

De acuerdo con los primeros reportes, durante la agresión también murió otro hombre que acompañaba a Rivera Campo al momento del ataque.

Ambas víctimas quedaron sin vida al interior de una camioneta de modelo reciente que se encontraba estacionada sobre una calle de la zona centro de la comunidad.

Habitantes del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio para resguardar el área.

AUTORIDADES RECOLECTAN INDICIOS TRAS ASESINATO DE ASPIRANTE DE MORENA

Elementos policiacos acordonaron la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero llevó a cabo las primeras diligencias ministeriales, la recolección de indicios y el levantamiento de los cuerpos.

Según información preliminar obtenida por las autoridades, Ermelo Rivera Campo se encontraba en el asiento del conductor de la camioneta cuando fue alcanzado por los disparos.

Los reportes señalan que al momento de los hechos vestía pantalón de mezclilla, playera de color oscuro y una gorra blanca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han dado a conocer una línea de investigación oficial sobre el móvil de la agresión.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/carlos-manzo-caen-exagente-de-la-fiscalia-de-uruapan-y-mando-de-la-guardia-civil-vinculados-con-asesinato-NC21106029

¿QUIÉN ES ERMELO RIVERA CAMPO? PERFIL POLÍTICO

Ermelo Rivera Campo era considerado uno de los perfiles con presencia dentro de Morena para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez en las elecciones de 2027.

Diversos actores políticos de la región lo identificaban como una figura cercana al grupo político encabezado por César Núñez, quien tuvo influencia dentro del Movimiento Regeneración Nacional en Guerrero.

En los últimos meses, su nombre había comenzado a figurar entre los posibles aspirantes para competir por la alcaldía del municipio costero.

Su asesinato se suma a los casos de violencia registrados contra actores políticos en distintas regiones del país y será investigado por las autoridades ministeriales correspondientes.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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