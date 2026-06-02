Carlos Manzo: caen exagente de la Fiscalía de Uruapan y mando de la Guardia Civil vinculados con asesinato

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México
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    Carlos Manzo: caen exagente de la Fiscalía de Uruapan y mando de la Guardia Civil vinculados con asesinato
    La Fiscalía de Michoacán detuvo a un exagente ministerial y a un comandante de la Guardia Civil por presuntos nexos con el homicidio de Carlos Manzo. Cuartoscuro

La FGE de Michoacán informó la captura de dos agentes vinculados con la investigación del homicidio de Carlos Manzo; ya suman 24 detenidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó la detención de dos personas más presuntamente relacionadas con las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo. De acuerdo con las autoridades, los detenidos se desempeñaban como agentes adscritos a la Fiscalía Regional de Uruapan y a la Guardia Civil, respectivamente.

El anuncio fue realizado por el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien detalló que ambos hombres presuntamente mantenían vínculos con Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, y habrían compartido información relacionada con órdenes de aprehensión e investigaciones en curso.

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IDENTIFICAN A EXAGENTE DE LA FISCALÍA DE URAPAN COMO PARTICIPANTE EN EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

Según explicó el fiscal, uno de los detenidos es Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, quien se desempeñaba como servidor público en la Fiscalía Regional de Uruapan.

Torres Piña señaló que, derivado de distintas investigaciones relacionadas con Wendy Fabiola “N”, se identificó una presunta relación operativa entre Héctor Hugo “N” y el grupo investigado.

De acuerdo con la información oficial, durante su detención fueron asegurados cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de la institución, un vehículo y diversas pertenencias.

La Fiscalía indicó que el ahora detenido presuntamente filtraba información relacionada con supuestas órdenes de aprehensión y avances en las investigaciones vinculadas con el caso Carlos Manzo.

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SEGUNDO DETENIDO POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO ERA AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL

La segunda persona aprehendida fue identificada como Juan Luis “N”, alias “El comandante Gary”, quien se encontraba adscrito al área de Medio Ambiente de la Guardia Civil.

De acuerdo con la FGE, mantenía comunicación constante con Wendy Fabiola “N”, a quien presuntamente proporcionaba diversa información.

Las autoridades señalaron que durante su captura fueron asegurados un teléfono celular, dinero en efectivo, bolsas con presuntos enervantes y otros indicios que forman parte de las investigaciones.

Según la información presentada por la Fiscalía, Juan Luis “N” también habría compartido datos relacionados con diversos procedimientos e incluso fotografías de armas que, presuntamente, podían ser adquiridas o puestas a disposición de Wendy Fabiola “N”.

Asimismo, se le atribuye haber proporcionado información relacionada con investigaciones que se seguían contra Gerardo “N”, identificado con los alias de “El Congo” o “King Kong”.

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FISCALÍA REVELA QUE LAS CATURAS SE REALIZARON EN MAYO

El fiscal estatal precisó que las detenciones ocurrieron los días 21 y 22 de mayo como resultado de las investigaciones desarrolladas por las autoridades ministeriales.

Torres Piña destacó que estas capturas permitieron ampliar la información sobre una presunta estructura criminal que operaba en la región de Uruapan.

SUMAN 24 DETENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL HOMICIDIO DE CARLOS MANZO

Durante su declaración, el titular de la Fiscalía de Michoacán señaló que con estas nuevas aprehensiones se fortalece la investigación sobre la estructura que, de acuerdo con las autoridades, era encabezada por Jorge Armando “N”, alias “El Lic”, identificado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

La FGE también relaciona dentro de esta red a Gerardo “N”, alias “El Congo”, y Baruch “N”, alias “Caos”.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-carlos-manzo-juez-vincula-a-el-licenciado-y-siete-escoltas-por-el-asesinato-del-acalde-de-uruapan-KJ18333191

El fiscal informó que hasta el momento suman 24 personas detenidas por su presunta participación en distintos hechos relacionados con esta investigación.

Además, recordó que otras tres personas vinculadas al caso fallecieron: una durante los hechos ocurridos el 1 de noviembre y dos más que fueron localizadas sin vida el 10 de noviembre.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y esclarecer los hechos relacionados con el homicidio de Carlos Manzo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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