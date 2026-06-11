Asesinan al reportero Luis Ángel López en Poza Rica, Veracruz; Fiscalía abre investigación

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    Asesinan al reportero Luis Ángel López en Poza Rica, Veracruz; Fiscalía abre investigación
    El reportero Luis Ángel López Valdez fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, durante un ataque armado; autoridades investigan el homicidio en la colonia Cazones. VANGUARDIA

La Fiscalía de Veracruz investiga el asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez en Poza Rica; fue atacado a balazos en la colonia Cazones

La madrugada de este jueves, el reportero del portal informativo Vanguardia de Veracruz, Luis Ángel López Valdez, fue asesinado durante un ataque armado mientras circulaba sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica, al norte de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas, cuando el comunicador de la fuente policiaca fue interceptado por personas armadas mientras transitaba en la avenida 20 de Noviembre, una de las principales vialidades de la cabecera municipal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/articulo-19-exige-mantener-busqueda-de-periodista-roxana-guzman-en-veracruz-tras-dias-desaparecida-MA21305988

López Valdez también se desempeñaba como subdelegado de la Brigada de Auxilio de la Cruz Ámbar en el municipio. Según los informes iniciales, el ataque ocurrió cuando el reportero presuntamente se dirigía o regresaba de su jornada laboral.

Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego a los números de emergencia, por lo que elementos de seguridad se trasladaron al lugar.

AUTORIDADES CONFIRMAN FALLECIMIENTO DEL PERIODISTA LUIS ÁNGEL LÓPEZ

Al sitio arribaron corporaciones de seguridad federal y estatal, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar), mientras se permitió el acceso a personal ministerial para las diligencias correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras investigaciones para determinar el móvil del homicidio y ubicar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan, se abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos durante los primeros minutos de este jueves en Poza Rica.

En un comunicado, la autoridad ministerial señaló que la víctima fue identificada con las iniciales L.A.L.V., quien se desempeñaba como comunicador.

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OTRO PERIODISTA TAMBIÉN FUE ASESINADO EN LA ZONA ANTERIORMENTE

El homicidio ocurrió en la colonia Cazones, el mismo sector donde en enero pasado fue asesinado el periodista Carlos Castro, del medio Código Norte Veracruz, quien fue atacado en la avenida 20 de Noviembre mientras se encontraba en un establecimiento de comida.

El caso de López Valdez se registra semanas después de la privación de la libertad de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz, de quien continúa sin conocerse su paradero.

La Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan continúa con las investigaciones correspondientes sobre el homicidio del reportero.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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