Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo; PVEM condenó los hechos

Según reportó La Jornada Hidalgo , el funcionario recibió al menos cinco impactos de arma de fuego cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta blanca, abrieron fuego contra él y posteriormente huyeron del lugar.

El municipio de Pisaflores , en la región de la Sierra Gorda hidalguense , amaneció conmocionado tras el asesinato de su presidente municipal, Miguel Bahena Solórzano , ocurrido la noche del lunes. De acuerdo con medios locales, el ataque se registró en la comunidad de La Estancia , a escasos kilómetros de la cabecera municipal.

Mientras tanto, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acudió al sitio del crimen para realizar las primeras diligencias y asegurar el área , con el objetivo de esclarecer los hechos y recopilar evidencia.

De acuerdo con Criterio Hidalgo , las acciones de búsqueda se extendieron incluso a poblados vecinos de la Sierra Gorda , en un intento por dar con los responsables del asesinato.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal y Municipal desplegaron un amplio operativo en la zona. Se realizaron recorridos por caminos rurales y comunidades cercanas para cerrar posibles rutas de escape de los agresores.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Sonora confirma hallazgo de 60 cuerpos en la Costa de Hermosillo; detienen a cinco presuntos responsables

El propio ayuntamiento confirmó que el alcalde fue trasladado aún con vida a una clínica particular, pero ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

PVEM CONDENA EL CRIMEN Y EXIGE JUSTICIA

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al cual pertenecía Bahena Solórzano, emitió un comunicado la misma noche del lunes en el que condenó enérgicamente el asesinato y exigió justicia para el alcalde.

“No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades”, declaró el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM.

La postura fue respaldada por Avelino Tovar Iglesias, dirigente estatal del partido en Hidalgo, quien solicitó una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita identificar, detener y castigar a los responsables.

El comunicado también expresó solidaridad con la familia del alcalde y con el pueblo de Pisaflores:

“Nos solidarizamos con su familia, amigos, colaboradores y con todo el pueblo de Pisaflores en este doloroso momento, y elevamos nuestras voces para exigir justicia”.

EL ÚLTIMO VIDEO DEL ALCALDE

Horas antes de ser asesinado, Miguel Bahena Solórzano difundió en redes sociales un video donde informaba sobre los daños provocados por las lluvias que azotaron a la región durante la primera semana de octubre.

En el mensaje, el alcalde detalló que en el municipio se habían registrado 145 deslaves, caída de más de 300 árboles, daños a decenas de postes eléctricos, 30 viviendas afectadas y 90% de los caminos inhabilitados en sus 52 comunidades.

Pese a las condiciones adversas, el edil destacó la labor de Protección Civil, Seguridad Pública y Obras Públicas, agradeciendo el apoyo de los tres niveles de gobierno en la entrega de despensas y maquinaria pesada para rehabilitar las vías.

“Trabajamos para el pueblo, somos servidores públicos. Anduvimos trabajando incansablemente. Todas nuestras carreteras, a más tardar al segundo día, ya eran transitables por un carril. No dejamos comunidades incomunicadas por más de dos días”, expresó Bahena en su mensaje.

En el mismo video, invitó a la población a participar en las celebraciones del Día de Muertos en Pisaflores, que incluirían la preparación de un zacahuil gigante de 10 metros, altares comunitarios y actividades culturales en la explanada municipal.

DATO CURIOSO

Pisaflores, uno de los municipios más pequeños de Hidalgo, es conocido por su producción de café, caña y maíz, además de sus tradiciones culturales ligadas a la región huasteca. En los últimos años, había impulsado proyectos de turismo rural y mejoramiento de caminos encabezados por el propio alcalde Bahena.

TE PUEDE INTERESAR: Policías de Oaxaca asesinaron a joven sin motivo, confirma Defensoría

El asesinato de Miguel Bahena Solórzano representa un nuevo golpe a la seguridad pública y a la estabilidad política en los municipios del país. Mientras la PGJEH continúa con las investigaciones, la población exige justicia por un funcionario que hasta sus últimas horas se mantuvo activo en favor de su comunidad.

El PVEM ha reiterado su llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar que este crimen no quede impune, al tiempo que el pueblo de Pisaflores se despide de un servidor público recordado por su trabajo y compromiso con la gente.