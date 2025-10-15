Fiscalía de Sonora confirma hallazgo de 60 cuerpos en la Costa de Hermosillo; detienen a cinco presuntos responsables

HERMOSILLO, SON.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó el hallazgo de 60 cuerpos en un predio ubicado en la carretera 26, kilómetro 20, rumbo a la Costa de Hermosillo, en la zona rural poniente de la capital. De acuerdo con la dependencia, los restos fueron localizados entre los meses de enero y febrero de este año, tras una serie de búsquedas coordinadas con el colectivo Buscadoras por la Paz.

El descubrimiento, descrito como uno de los más graves en la historia reciente del estado, permitió identificar a todas las víctimas mediante pruebas científicas forenses, y los cuerpos ya fueron entregados a sus familias. Algunas de las personas habían sido reportadas como desaparecidas desde hace varios años.

En un comunicado, la Fiscalía informó que hasta el momento cinco personas han sido detenidas y judicializadas por su presunta participación en los homicidios: Sergio Andrés “N”, Roberto “N”, Ángel Ubaldo “N”, Jesús José “N” alias “El Siete” y Daniel Antonio “N”, quienes enfrentan cargos penales por homicidio y desaparición forzada.

Las investigaciones apuntan a que los hechos estarían relacionados con ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado que operan en la región. La dependencia estatal detalló que dos personas más tienen órdenes de aprehensión vigentes, y que se han emitido fichas de colaboración para su localización a nivel federal y local.

La FGJE reconoció el trabajo de los colectivos de búsqueda, en especial de Buscadoras por la Paz, que desde hace años realiza rastreos independientes en zonas rurales de Hermosillo y Guaymas. Fue precisamente el colectivo quien alertó a las autoridades del hallazgo tras detectar restos humanos durante una de sus jornadas.

La Fiscalía precisó que el avance en las investigaciones ha sido “significativo”, con resultados periciales que permitieron cerrar el proceso de identificación de las víctimas. En todos los casos, dijo, se realizaron cotejos genéticos con familiares directos y pruebas de ADN para confirmar la identidad.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar con las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables”, señaló la institución en su comunicado, enfatizando la coordinación con las fuerzas federales.

El caso ha generado profunda conmoción social en Sonora y ha reavivado el debate sobre la violencia criminal y la efectividad de las búsquedas ciudadanas en un contexto donde los colectivos de familias siguen siendo la principal fuerza en la localización de desaparecidos. Con información de El Universal