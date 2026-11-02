Asesinan a mujer y a su hijo de cuatro años en Tepito; agresores escapan en una bicicleta eléctrica

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México
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    Asesinan a mujer y a su hijo de cuatro años en Tepito; agresores escapan en una bicicleta eléctrica
    Tras la agresión, ambos fueron trasladados al Hospital General Balbuena, donde personal médico confirmó que ya no contaban con signos vitales. Cortesía

El ataque directo ocurrió en calles de la colonia Morelos, en el barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc

CDMX.- Una mujer de 25 años y su hijo de cuatro años fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en una motoneta en calles de la colonia Morelos, en el barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables escaparon en una bicicleta eléctrica.

Los hechos ocurrieron este domingo en el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán, donde se reportó la agresión. El niño vestía un disfraz.

Tras la agresión, ambos fueron trasladados al Hospital General Balbuena, donde personal médico confirmó que ya no contaban con signos vitales.

SSC INICIA INVESTIGACIÓN POR EL DOBLE HOMICIDIO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras conocer los hechos, dio parte al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Además, personal policial realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los probables responsables.

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