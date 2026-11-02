Asesinan a mujer y a su hijo de cuatro años en Tepito; agresores escapan en una bicicleta eléctrica

CDMX.- Una mujer de 25 años y su hijo de cuatro años fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en una motoneta en calles de la colonia Morelos, en el barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables escaparon en una bicicleta eléctrica.

Los hechos ocurrieron este domingo en el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán, donde se reportó la agresión. El niño vestía un disfraz.

Tras la agresión, ambos fueron trasladados al Hospital General Balbuena, donde personal médico confirmó que ya no contaban con signos vitales.