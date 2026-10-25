Muere Mario Puga, promotor cultural de Tepito; fue atropellado durante persecución a ladrones en CDMX

CDMX.- Un video compartido por la cuenta de C4 Jiménez a través de redes sociales muestra el momento en que Mario Puga, activista y promotor cultural de Tepito, fue embestido por un automóvil durante una persecución policial en la Ciudad de México, hecho que le provocó la muerte.

De acuerdo con las imágenes, el hombre, de 60 años, circulaba en una bicicleta eléctrica cuando el conductor de un vehículo, quien presuntamente intentaba escapar de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo impactó de frente.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ATROPELLO DE MARIO PUGA EN TEPITO? La persecución comenzó cuando policías capitalinos seguían a un presunto integrante de una banda dedicada al robo de relojes. Según la información difundida, el conductor viajaba armado, aceleró para evadir a los uniformados y chocó contra una patrulla antes de embestir a Puga.

Tras el impacto, el automovilista intentó continuar su huida, pero los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.