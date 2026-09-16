Asesinan al sacerdote Román de la Cruz en Huejutla, Hidalgo; la CEM exige justicia

El sacerdote Román de la Cruz Hernández fue asesinado el pasado 15 de septiembre en el estado de Hidalgo . El presbítero se desempeñaba como párroco de la comunidad de Santa Cruz, perteneciente a la Diócesis de Huejutla.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado urgente a través de su cuenta oficial de X para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva. La institución religiosa pidió esclarecer el crimen de manera expedita y castigar a los responsables.

El cuerpo del religioso fue localizado con visibles huellas de violencia y lo que parece ser un narco mensaje en un tramo carretero de la región. De la Cruz Hernández tenía 48 años de edad y era originario de Mazahuacán, en el municipio de Lolotla.

La Iglesia católica expresó su profunda indignación, tristeza y solidaridad con los familiares y feligreses del párroco. El obispo de Huejutla, José Hiraís Acosta Beltrán, se unió al llamado de justicia para garantizar la seguridad de los líderes religiosos en la zona.

Las autoridades locales y la fiscalía estatal iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los autores del ataque. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso.