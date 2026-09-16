Feminicidio de Claudia Tacoronte: Alumnas de la UAEM protestan en el desfile cívico tras el Grito en Cuernavaca

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México
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    Feminicidio de Claudia Tacoronte: Alumnas de la UAEM protestan en el desfile cívico tras el Grito en Cuernavaca
    Protesta por el feminicidio de Claudia Tacoronte durante el desfile cívico en Cuernavaca, Morelos. X
    Feminicidio de Claudia Tacoronte: Alumnas de la UAEM protestan en el desfile cívico tras el Grito en Cuernavaca
    Protesta por el feminicidio de Claudia Tacoronte durante el desfile cívico en Cuernavaca, Morelos. X
    Feminicidio de Claudia Tacoronte: Alumnas de la UAEM protestan en el desfile cívico tras el Grito en Cuernavaca
    Protesta por el feminicidio de Claudia Tacoronte durante el desfile cívico en Cuernavaca, Morelos. X

Alumnas de la UAEM marchan en Cuernavaca para exigir justicia por Claudia Tacoronte y por al creciente número de asesinatos contra las mujeres en Morelos.

Integrantes de la Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y colectivos feministas interrumpieron este martes el desfile cívico-militar de la Independencia en Cuernavaca. Las manifestantes protestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por el reciente feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-morelos-identifica-a-presunto-feminicida-de-claudia-tacoronte-emiten-ficha-de-busqueda-IH23536835

El avance del contingente fue bloqueado inicialmente por elementos de seguridad en la intersección de las calles Hidalgo y Matamoros. Ante el cerco policial, varias jóvenes se tendieron sobre el asfalto como acto de protesta antes de ingresar a la ruta principal con pancartas que señalaban la violencia e inseguridad en la entidad. Durante el despliegue se registraron empujones y momentos de tensión con policías estatales.

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La joven, originaria de España, fue asesinada en el municipio de Cuautla. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las causas del ataque.

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Las instituciones de procuración de justicia obtuvieron una orden de aprehensión en su contra. Mientras tanto, representantes diplomáticos y consulares de España mantienen comunicación con el gobierno mexicano para dar seguimiento a las indagatorias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-tacoronte-la-estudiante-espanola-asesinada-en-morelos-pregunto-a-sus-companeras-si-mexico-era-en-verdad-peligroso-DH23530506

EXIGEN GARANTÍAS ANTE LA CRISIS DE INSEGURIDAD

Cuatro estudiantes de la UAEM han sido asesinadas en lo que va del año 2026. Las alumnas recordaron en sus consignas los casos previos de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón. La acumulación de estos hechos violentos ha detonado la indignación generalizada en las instalaciones universitarias.

La comunidad escolar exige medidas urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres en Morelos. Durante la manifestación, las universitarias expresaron que no existen condiciones de protección para desarrollar sus actividades académicas cotidianas. Las representantes de los colectivos enfatizaron que mantendrán las movilizaciones hasta que se resuelvan las investigaciones de forma transparente.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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