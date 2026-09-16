Feminicidio de Claudia Tacoronte: Alumnas de la UAEM protestan en el desfile cívico tras el Grito en Cuernavaca

Integrantes de la Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y colectivos feministas interrumpieron este martes el desfile cívico-militar de la Independencia en Cuernavaca . Las manifestantes protestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por el reciente feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera.

El avance del contingente fue bloqueado inicialmente por elementos de seguridad en la intersección de las calles Hidalgo y Matamoros. Ante el cerco policial, varias jóvenes se tendieron sobre el asfalto como acto de protesta antes de ingresar a la ruta principal con pancartas que señalaban la violencia e inseguridad en la entidad. Durante el despliegue se registraron empujones y momentos de tensión con policías estatales.

CLAUDIA TACORONTE TENÍA 21 AÑOS Y REALIZABA UNA ESTANCIA DE INTERCAMBIO EN LA UAEM

La joven, originaria de España, fue asesinada en el municipio de Cuautla. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las causas del ataque.

LAS AUTORIDADES IDENTIFICARON A FRANCISCO JAVIER “N”, ALIAS “EL TROMPAS” COMO EL PRESUNTO RESPONSABLE DEL CRIMEN

Las instituciones de procuración de justicia obtuvieron una orden de aprehensión en su contra. Mientras tanto, representantes diplomáticos y consulares de España mantienen comunicación con el gobierno mexicano para dar seguimiento a las indagatorias.