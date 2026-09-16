CBP detiene a 16 mil migrantes en frontera Sonora-Arizona; la mayoría mexicanos

Las detenciones de personas migrantes en la frontera entre Sonora y Arizona registraron una disminución drástica durante el último año. Entre octubre de 2025 y agosto de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contabilizó 16 mil 135 arrestos en la región del Sector Tucson.

Los adultos que viajan solos conformaron el grupo más numeroso atrapado al intentar cruzar la frontera. Más de 14 mil personas pertenecían a este perfil, mientras que mil 326 formaban parte de grupos familiares. Además, se detectó el cruce de 773 menores de edad que viajaban sin la compañía de un adulto.

Los ciudadanos mexicanos representan la gran mayoría de los casos reportados por las autoridades fronterizas. De acuerdo con las cifras oficiales compartidas por la propia CBP, más de 13 mil de las detenciones correspondieron a personas de origen mexicano. El resto de las cifras se divide entre otros países de Centroamérica:

UNA REDUCCIÓN GENERAL EN LOS CRUCES HACÍA E.U

El descenso observado en Sonora refleja una tendencia que se extiende a lo largo de toda la frontera suroeste de Estados Unidos. En total se registraron 89 mil 760 detenciones en toda la franja fronteriza, lo que significa una caída del 60.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

POLÍTICAS MÁS ESTRICTAS Y LOS PELIGROS DEL DESIERTO

Analistas y medios internacionales atribuyen esta baja al endurecimiento de las medidas de control fronterizo implementadas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que las condiciones de detención siguen siendo severas y que cruzar por el desierto de Arizona continúa representando un peligro de muerte para quienes intentan llegar a Estados Unidos.