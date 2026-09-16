CBP detiene a 16 mil migrantes en frontera Sonora-Arizona; la mayoría mexicanos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    CBP detiene a 16 mil migrantes en frontera Sonora-Arizona; la mayoría mexicanos
    Detención de migrantes en el cruce Sonora-Arizona suma 16 mil detenciones. X

Las capturas cayeron 60.8% en la frontera suroeste de E.U, afectando principalmente a mexicanos y adultos que viajaban solos por el Sector Tucson.

Las detenciones de personas migrantes en la frontera entre Sonora y Arizona registraron una disminución drástica durante el último año. Entre octubre de 2025 y agosto de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contabilizó 16 mil 135 arrestos en la región del Sector Tucson.

https://vanguardia.com.mx/noticias/eu-y-sus-aliados-del-golfo-realizan-transitos-diurnos-por-el-estrecho-de-ormuz-segun-informe-NH23534988

MEXICANOS ENCABEZAN LA LISTA

Los ciudadanos mexicanos representan la gran mayoría de los casos reportados por las autoridades fronterizas. De acuerdo con las cifras oficiales compartidas por la propia CBP, más de 13 mil de las detenciones correspondieron a personas de origen mexicano. El resto de las cifras se divide entre otros países de Centroamérica:

Guatemala: Casi 2 mil personas.

Honduras: 242 personas.

El Salvador: 72 personas.

LA MAYORÍA VIAJABA SOLOS

Los adultos que viajan solos conformaron el grupo más numeroso atrapado al intentar cruzar la frontera. Más de 14 mil personas pertenecían a este perfil, mientras que mil 326 formaban parte de grupos familiares. Además, se detectó el cruce de 773 menores de edad que viajaban sin la compañía de un adulto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-no-sera-nunca-colonia-ni-protectorado-de-nadie-sheinbaum-durante-el-desfile-militar-2026-FH23535451

UNA REDUCCIÓN GENERAL EN LOS CRUCES HACÍA E.U

El descenso observado en Sonora refleja una tendencia que se extiende a lo largo de toda la frontera suroeste de Estados Unidos. En total se registraron 89 mil 760 detenciones en toda la franja fronteriza, lo que significa una caída del 60.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

POLÍTICAS MÁS ESTRICTAS Y LOS PELIGROS DEL DESIERTO

Analistas y medios internacionales atribuyen esta baja al endurecimiento de las medidas de control fronterizo implementadas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que las condiciones de detención siguen siendo severas y que cruzar por el desierto de Arizona continúa representando un peligro de muerte para quienes intentan llegar a Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Migrantes
Gobierno
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


CBP

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
En el evento de despedida en el seno del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) una de sus compañeras se pronunció en contra de la violencia que enluta a las familias.

Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Morelos, preguntó a sus compañeras si México era en verdad peligroso
El SMN pronostica lluvias muy fuertes, calor de hasta 45 °C y fuertes rachas de viento para este miércoles 16 de septiembre.

Frente frío, monzón y posible ciclón: así cambiará el clima en México este 16 de septiembre, advierte el SMN
Diputados de Coahuila celebraron la cancelación del Pase Turístico de Nuevo León, luego de que el Congreso local había solicitado revisar las reglas aplicables a vehículos con placas foráneas.

Celebran legisladores coahuilenses cancelación del Pase Turístico de Nuevo León
Después de las 22:00 horas, el gobernador Manolo Jiménez apareció en el balcón de Palacio de Gobierno para las tradicionales arengas.

‘Viva nuestra seguridad’: da Manolo Jiménez Grito de Independencia junto a miles de saltillenses
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder
true

Morir joven en México