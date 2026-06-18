Asesinan en emboscada a mando de agencia de investigación de Sonora

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició actos de investigación por el homicidio de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quien fue víctima de una agresión armada tipo emboscada registrada durante las primeras horas de este jueves en la Colonia El Greco, en el Municipio de Ímuris” , informó la dependencia.

Juan Manuel Quintana Valenzuela, jefe de grupo de la base operativa de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Ímuris, Sonora, murió tras una emboscada.

Según la FGJES, el agente participó en diversas acciones relevantes para el combate a la delincuencia y en la detención de objetivos prioritarios.

Como parte de las investigaciones, personal de Servicios Periciales procesó el lugar de los hechos y realiza entrevistas, análisis periciales y otras diligencias para establecer las circunstancias del ataque.

La dependencia estatal informó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, desplegará sus capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a quien o quienes resulten responsables.

En un mensaje oficial, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal expresó sus condolencias por el fallecimiento de Quintana Valenzuela.

“Descanse en paz, su misión está cumplida. Hacer de justicia, nuestro código de honor”, expresó.