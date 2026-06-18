Aumenta 7% tráfico internacional en Aeropuerto de Monterrey por Mundial... y hoteles siguen sin despegar
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El Grupo Aeroportuario del Centro Norte prevé que alza se mantenga durante las próximas semanas
Del 12 al 14 de junio, un total de 23 mil 426 pasajeros internacionales tuvieron su llegada o salida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que representa un aumento del 7% anual asociado al partido mundialista de Suecia contra Túnez del domingo pasado, reportó ayer Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).
En contraste con los hoteles nuevoleoneses -que el fin de semana pasado no lograron llenarse como se esperaba inicialmente y alcanzaron apenas un 60% de ocupación-, el Aeropuerto sí movilizó más viajeros debido a la justa deportiva, entre aficionados y personal de la FIFA, de acuerdo con Ricardo Dueñas, CEO de OMA. El ejecutivo festejó la bonanza mundialista y recordó que la terminal sigue en proceso de modernización, el cual conlleva inversiones millonarias, aunque omitió reconocer que éstas también se traducen en aumentos sostenidos a las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA).
Añadió que OMA espera que el tráfico internacional desde y hacia Monterrey -que incluye 26 rutas- se mantenga al alza en las próximas semanas por los siguientes tres juegos del Mundial que tendrán lugar en el Estadio Monterrey el 20, 24 y 29 de junio.
“El Aeropuerto Internacional de Monterrey continúa desempeñando un papel clave en la conectividad de la región, facilitando la llegada de visitantes nacionales e internacionales y contribuyendo al posicionamiento de Nuevo León como un destino de relevancia global”, dijo Dueñas.
“Confirmando la oportunidad de la inversión de más de 8 mil millones de pesos que seguimos implementando para ampliar, modernizar y transformar la terminal aérea regiomontana en el ‘hub’ aéreo del norte de México”.
Entre la infraestructura nueva que alcanzó a utilizarse en el Mundial se encuentran equipos automáticos para la documentación, abordaje y filtros migratorios, así como un centro de control, pero faltan por implementarse unos sensores de monitoreo, una plataforma de aeronaves y otros elementos contemplados por la empresa.
OMA y el Gobierno federal justifican el incremento a los cobros aeroportuarios con que son indispensables para cumplir los planes quinquenales de mejora en las terminales del País, lo que a la larga también beneficia a Hacienda, que recauda el 9% de los ingresos brutos de los concesionarios para transferirlos a la Sedena y la Semar.
De las 16 sedes del campeonato -en México, Estados Unidos y Canadá-, la TUA doméstica de Monterrey es la más cara, de 642.83 pesos sin contar IVA, además de que significa un encarecimiento del 6.9% anual, que entró en vigor en abril pasado, y uno del 71.3% acumulado desde el 2018.
Asimismo, con 61.72 dólares, la TUA internacional regia encareció 6.9% anual hace dos meses, y 47.8% del 2018 al 2026. Es la segunda más costosa de las ciudades mundialistas, después de la de Guadalajara, que es de 63.25 dólares.