Aumenta 7% tráfico internacional en Aeropuerto de Monterrey por Mundial... y hoteles siguen sin despegar

En contraste con los hoteles nuevoleoneses -que el fin de semana pasado no lograron llenarse como se esperaba inicialmente y alcanzaron apenas un 60% de ocupación-, el Aeropuerto sí movilizó más viajeros debido a la justa deportiva, entre aficionados y personal de la FIFA, de acuerdo con Ricardo Dueñas, CEO de OMA. El ejecutivo festejó la bonanza mundialista y recordó que la terminal sigue en proceso de modernización, el cual conlleva inversiones millonarias, aunque omitió reconocer que éstas también se traducen en aumentos sostenidos a las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA).

Del 12 al 14 de junio, un total de 23 mil 426 pasajeros internacionales tuvieron su llegada o salida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que representa un aumento del 7% anual asociado al partido mundialista de Suecia contra Túnez del domingo pasado, reportó ayer Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

Añadió que OMA espera que el tráfico internacional desde y hacia Monterrey -que incluye 26 rutas- se mantenga al alza en las próximas semanas por los siguientes tres juegos del Mundial que tendrán lugar en el Estadio Monterrey el 20, 24 y 29 de junio.

“El Aeropuerto Internacional de Monterrey continúa desempeñando un papel clave en la conectividad de la región, facilitando la llegada de visitantes nacionales e internacionales y contribuyendo al posicionamiento de Nuevo León como un destino de relevancia global”, dijo Dueñas.

“Confirmando la oportunidad de la inversión de más de 8 mil millones de pesos que seguimos implementando para ampliar, modernizar y transformar la terminal aérea regiomontana en el ‘hub’ aéreo del norte de México”.

Entre la infraestructura nueva que alcanzó a utilizarse en el Mundial se encuentran equipos automáticos para la documentación, abordaje y filtros migratorios, así como un centro de control, pero faltan por implementarse unos sensores de monitoreo, una plataforma de aeronaves y otros elementos contemplados por la empresa.

OMA y el Gobierno federal justifican el incremento a los cobros aeroportuarios con que son indispensables para cumplir los planes quinquenales de mejora en las terminales del País, lo que a la larga también beneficia a Hacienda, que recauda el 9% de los ingresos brutos de los concesionarios para transferirlos a la Sedena y la Semar.

De las 16 sedes del campeonato -en México, Estados Unidos y Canadá-, la TUA doméstica de Monterrey es la más cara, de 642.83 pesos sin contar IVA, además de que significa un encarecimiento del 6.9% anual, que entró en vigor en abril pasado, y uno del 71.3% acumulado desde el 2018.

Asimismo, con 61.72 dólares, la TUA internacional regia encareció 6.9% anual hace dos meses, y 47.8% del 2018 al 2026. Es la segunda más costosa de las ciudades mundialistas, después de la de Guadalajara, que es de 63.25 dólares.