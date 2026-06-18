Aumenta 7% tráfico internacional en Aeropuerto de Monterrey por Mundial... y hoteles siguen sin despegar

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Aumenta 7% tráfico internacional en Aeropuerto de Monterrey por Mundial... y hoteles siguen sin despegar
    De las 16 ciudades sedes del Mundial, la TUA doméstica de Monterrey es la más cara, 642.83 pesos sin contar IVA. CUARTOSCURO

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte prevé que alza se mantenga durante las próximas semanas

Del 12 al 14 de junio, un total de 23 mil 426 pasajeros internacionales tuvieron su llegada o salida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que representa un aumento del 7% anual asociado al partido mundialista de Suecia contra Túnez del domingo pasado, reportó ayer Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

En contraste con los hoteles nuevoleoneses -que el fin de semana pasado no lograron llenarse como se esperaba inicialmente y alcanzaron apenas un 60% de ocupación-, el Aeropuerto sí movilizó más viajeros debido a la justa deportiva, entre aficionados y personal de la FIFA, de acuerdo con Ricardo Dueñas, CEO de OMA. El ejecutivo festejó la bonanza mundialista y recordó que la terminal sigue en proceso de modernización, el cual conlleva inversiones millonarias, aunque omitió reconocer que éstas también se traducen en aumentos sostenidos a las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trump-no-esta-bien-informado-de-situacion-en-mexico-claudia-sheinbaum-MP21485786

Añadió que OMA espera que el tráfico internacional desde y hacia Monterrey -que incluye 26 rutas- se mantenga al alza en las próximas semanas por los siguientes tres juegos del Mundial que tendrán lugar en el Estadio Monterrey el 20, 24 y 29 de junio.

“El Aeropuerto Internacional de Monterrey continúa desempeñando un papel clave en la conectividad de la región, facilitando la llegada de visitantes nacionales e internacionales y contribuyendo al posicionamiento de Nuevo León como un destino de relevancia global”, dijo Dueñas.

“Confirmando la oportunidad de la inversión de más de 8 mil millones de pesos que seguimos implementando para ampliar, modernizar y transformar la terminal aérea regiomontana en el ‘hub’ aéreo del norte de México”.

Entre la infraestructura nueva que alcanzó a utilizarse en el Mundial se encuentran equipos automáticos para la documentación, abordaje y filtros migratorios, así como un centro de control, pero faltan por implementarse unos sensores de monitoreo, una plataforma de aeronaves y otros elementos contemplados por la empresa.

OMA y el Gobierno federal justifican el incremento a los cobros aeroportuarios con que son indispensables para cumplir los planes quinquenales de mejora en las terminales del País, lo que a la larga también beneficia a Hacienda, que recauda el 9% de los ingresos brutos de los concesionarios para transferirlos a la Sedena y la Semar.

De las 16 sedes del campeonato -en México, Estados Unidos y Canadá-, la TUA doméstica de Monterrey es la más cara, de 642.83 pesos sin contar IVA, además de que significa un encarecimiento del 6.9% anual, que entró en vigor en abril pasado, y uno del 71.3% acumulado desde el 2018.

Asimismo, con 61.72 dólares, la TUA internacional regia encareció 6.9% anual hace dos meses, y 47.8% del 2018 al 2026. Es la segunda más costosa de las ciudades mundialistas, después de la de Guadalajara, que es de 63.25 dólares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


aeropuertos
Copa Mundial de la FIFA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Ocultamiento morenista

Ocultamiento morenista
NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia

NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia
En un escrito difundido en redes sociales, el secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, César García Zurita, informó a las bases magisteriales que se debía continuar con la toma de las instalaciones de Pemex.

Crece temor a desabasto de gasolina por bloqueo de maestros en Oaxaca
El objetivo del montaje era exigir un “rescate” al propio ayuntamiento para justificar un desfalco millonario del erario que fue utilizado para comprar autos y un departamento de lujo.

Afirma testigo: ‘todo lo estaban planeando ellos’ en secuestro de la alcaldesa de Tenancingo
La Ley Federal del Trabajo establece casos específicos donde un patrón puede aplicar descuentos al salario de los trabajadores en México, aunque existen límites y condiciones.

Motivos por los que te pueden descontar el sueldo en México y no conoces... según la Ley Federal del Trabajo
Raúl Jiménez apunta a ser pieza clave del ataque mexicano ante Corea del Sur, en un duelo que puede acercar al Tri a los 16avos del Mundial 2026.

México vs Corea del Sur: horario, dónde ver y qué necesita el Tri para clasificar a 16avos del Mundial 2026
El tráiler de Spider-Man: Un nuevo día rompe récords y muestra a Peter Parker enfrentando a Hulk, nuevos poderes y una vida marcada por la soledad.

Spider-Man enfrenta a Hulk en nuevo tráiler de ‘Un Nuevo Día’ (Video)
Techos Solares para el Bienestar ofrece la instalación de sistemas fotovoltaicos sin costo para hogares vulnerables.

Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?