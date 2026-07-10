Asesinan en Morelia a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán inició una carpeta de investigación por el asesinato de Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la institución, quien fue atacado a balazos la noche del jueves 9 de julio sobre la avenida Acueducto, en la ciudad de Morelia. De acuerdo con la información oficial, el ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas, a la altura de las instalaciones del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), cuando personas que transitaban por la zona reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias. Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron el fallecimiento de la víctima y dieron aviso a la Fiscalía estatal para el inicio de las diligencias correspondientes.

LA VÍCTIMA FUE IDENTIFICADA COMO JULIO MEZA GAONA Minutos después de los hechos, la Fiscalía General del Estado confirmó mediante un comunicado que la persona fallecida era Julio Meza Gaona, quien se desempeñó durante varios años como coordinador general de la Policía de Investigación de la institución. La dependencia informó que, al momento del ataque, Meza Gaona laboraba como docente en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la propia Fiscalía. De acuerdo con reportes de medios locales, también ejercía actividades como asesor jurídico. Su cuerpo fue localizado a un costado de una camioneta GMC Sierra color gris, vehículo que la Fiscalía confirmó era de su propiedad.

FISCALÍA REALIZÓ LAS PRIMERAS DILIGENCIAS EN EL LUGAR Tras recibir el reporte, personal ministerial y pericial acudió a la escena del crimen para realizar el procesamiento del lugar, recabar indicios e integrar la carpeta de investigación correspondiente. Como parte de las actuaciones, la Fiscalía confirmó el aseguramiento del vehículo perteneciente a la víctima y señaló que continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido. La institución informó que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer información adicional sobre el caso. IMPLEMENTAN OPERATIVO PARA LOCALIZAR A LOS RESPONSABLES De manera paralela a las investigaciones ministeriales, la Fiscalía General del Estado indicó que se desplegó un operativo conjunto con elementos de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional. El objetivo del dispositivo es ubicar a la o las personas presuntamente responsables del ataque ocurrido en la capital michoacana. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil de la agresión.

¿QUIÉN ERA JULIO MEZA GAONA? Julio Meza Gaona asumió la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán en junio de 2019, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2025. Durante ese periodo encabezó las labores operativas de los agentes investigadores del estado, supervisando investigaciones ministeriales y la ejecución de órdenes de aprehensión. Tras concluir su gestión al frente de la corporación, se incorporó al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía, donde participaba en la formación y profesionalización del personal de la institución.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES La Fiscalía General del Estado de Michoacán reiteró que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio del excoordinador de la Policía de Investigación. La dependencia señaló que las actuaciones ministeriales y periciales continúan en coordinación con las corporaciones de seguridad participantes en el operativo desplegado tras el ataque, mientras se realizan las diligencias para identificar y localizar a los presuntos responsables del asesinato.

Publicidad

Temas

Asesinatos homicidios Investigaciones

Localizaciones

Michoacán Morelia

