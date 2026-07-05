Alertó hace 12 años sobre ‘El Abuelo’ y Cárteles Unidos; actúa vs. narco ¡EU!

Guillermo Valencia, ex Alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, afirmó que los cargos penales que el Departamento de Estados Unidos presentó contra un hijo y un sobrino de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, dan crédito a las acusaciones que hace 12 años formuló contra el grupo criminal Cárteles Unidos. “El tiempo puso a cada quien en su lugar. Yo lamento mucho que tenga que venir de otro país lo más cercano a la justicia. “En su momento fui perseguido político, fui hasta calumniado y me dieron la espalda hasta los que llegaron al poder, los de mi mismo partido (PRI), compañeros de partido”, recordó.

Ahora líder estatal del PRI, Valencia dijo que los cargos penales formulados por Estados Unidos en contra de los familiares de “El Abuelo” representan “la confirmación de lo que yo en su momento dije, pero no es una novedad: desafortunadamente tuvieron que pasar 12 años para que el tiempo pusiera a cada quien en su lugar”. En febrero de 2014, cuando era Alcalde, denunció la violencia que imponían los grupos criminales vinculados con “El Abuelo” y ello le supuso amenazas y al final fue obligado a dejar la Presidencia Municipal.

“Era Alcalde y fui amenazado de muerte: llegó un comando de supuestas autodefensas porque yo siempre lo comenté: las únicas autodefensas legítimas eran las de Hipólito Mora, pero en Tepalcatepec había otro tipo de intereses detrás”, explicó. “Y llegó un comando a la Presidencia municipal, todo está grabado. Hay videos de eso, de cuando llegaron a amenazarme y que si volvía me iban a matar. ¿Y qué hice yo? Pues pedirle al Gobernador (Fausto Vallejo) y al Presidente de la República (Enrique Peña Nieto) apoyo y seguridad para desempeñar mi cargo”.

Valencia contó que, años atrás, le había enviado un escrito al entonces Presidente Felipe Calderón para pedirle “que designara a un militar como director de Seguridad Pública, que asumiera el mando de la seguridad en el municipio. “Pero siempre fui ignorado, tanto por Peña como por el Gobierno de Calderón”, añadió. “Y ahora lamento que después de tanto tiempo, tenga que pasar esto. Del señor ese, ‘El Abuelo’, ya dije lo que tenía que decir, pero ellos no me permitieron retornar (a la Alcaldía, que ocupó durante un año y medio)”. Según dijo, se fue “presionado y amenazado” por el grupo criminal de “El Abuelo”, aunque al final el Congreso estatal lo quitó de manera ilegal “por instrucciones de Alfredo Castillo, el Comisionado para la Paz y Desarrollo. Dejo el municipio y me vine a Morena, y después Alfredo Castillo me quiso meter a la cárcel y yo me fui a Estados Unidos unos meses”.

-¿Y qué refleja esta nueva situación? “Pues la realidad de nuestro Estado de cómo hay territorios enteros donde no gobierna la autoridad, gobierna el crimen, y todo aquel presidente que no se alinee con los grupos criminales es asesinado o expulsado, así que desafortunadamente los alcaldes están obligados a someterse a lo que digan o indiquen los caciques locales del crimen”. ASÍ LO DIJO “Lamento mucho que tenga que venir de otro país lo más cercano a la justicia”: Guillermo Valencia, ex Alcalde de Tepalcatepec.

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