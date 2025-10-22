Asesinato de la docente Fabiola Ortiz en Oaxaca habría sido por una ‘mala calificación’: Fiscal
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Fiscal General del Estado (FGE), Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló que ya se tiene identificado al presunto responsable del ataque armado contra la docente
El pasado 15 de octubre se registró el homicidio de Fabiola Ortiz Medina, maestra en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao). Inicialmente, la Fiscalía General del Estado (FGEO) siguió una línea de investigación por feminicidio, aunque recientemente el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que en realidad fue por un conflicto interno.
Frente a medios de comunicación, el funcionario indicó que el principal móvil del ataque armado, pudo haber sido una mala calificación otorgada por la docente.
TE PUEDE INTERESAR: ‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida
FISCALÍA DE OAXACA YA IDENTIFICÓ AL PRESUNTO ASESINO DE LA MAESTRA FABIOLA ORTIZ
Rodríguez Alamilla lamentó los terribles hechos, respecto a los cuales ya se tiene una investigación muy avanzada: “Hasta ahorita, nuestra línea principal tiene que ver con un problema al interior de la propia institución académica con un alumno de la misma”.
Al ser cuestionado sobre la posible situación entre la docente y el alumno, el fiscal indicó que puede haber una mala calificación en medio de todo el conflicto.
Por resguardar información ante el desarrollo de la carpeta de investigación, Bernardo Rodríguez únicamente detalló que el presunto responsable ya está identificado y en proceso de ser detenido.
¿CÓMO FUE EL ATAQUE CONTRA LA MAESTRA FABIOLA ORTIZ EN OAXACA?
La docente de 32 años de edad, quien era maestra de psicología en el plantel 6 del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, fue víctima de un ataque armado al exterior de la escuela, ubicada en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.
De acuerdo con lo que informa el diario Milenio, Fabiola terminaba de estacionar su vehículo cuando fue sorprendida por un estudiante, quien abrió fuego contra ella disparando en repetidas ocasiones.
TE PUEDE INTERESAR: Buscan a traileros que salieron de Allende, Nuevo León a Reynosa, Tamaulipas y están desaparecidos
La docente fue rápidamente trasladada a un hospital de la zona para una mejor atención médica, sin embargo, las heridas eran de gravedad, por lo que no sobrevivió.