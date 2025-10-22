Asesinato de la docente Fabiola Ortiz en Oaxaca habría sido por una ‘mala calificación’: Fiscal

El pasado 15 de octubre se registró el homicidio de Fabiola Ortiz Medina, maestra en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao). Inicialmente, la Fiscalía General del Estado (FGEO) siguió una línea de investigación por feminicidio, aunque recientemente el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que en realidad fue por un conflicto interno.

Frente a medios de comunicación, el funcionario indicó que el principal móvil del ataque armado, pudo haber sido una mala calificación otorgada por la docente.

FISCALÍA DE OAXACA YA IDENTIFICÓ AL PRESUNTO ASESINO DE LA MAESTRA FABIOLA ORTIZ

Rodríguez Alamilla lamentó los terribles hechos, respecto a los cuales ya se tiene una investigación muy avanzada: “Hasta ahorita, nuestra línea principal tiene que ver con un problema al interior de la propia institución académica con un alumno de la misma”.

Al ser cuestionado sobre la posible situación entre la docente y el alumno, el fiscal indicó que puede haber una mala calificación en medio de todo el conflicto.