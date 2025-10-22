$!Buscan a traileros que salieron de Allende, Nuevo León a Reynosa, Tamaulipas y están desaparecidos

Monterrey, Nuevo León.- Las autoridades de Nuevo León emitieron los Reportes de Búsqueda por dos jóvenes, residentes de Allende, que salieron en un tráiler hacia Reynosa, Tamaulipas, el pasado 18 de octubre y al momento se desconoce su paradero.

Los jóvenes se llaman: José Luis Garza Guerra, de 27 años e Iván Alejandro Oyervides Ayala, de 29, quienes iban acompañados de una chica de nombre Britany Paola Esquivel Oyervides.

Garza Guerra es de cabello café oscuro corto, tez moreno, ojos café oscuro, nariz mediana, boca mediana, mide 1.65 metros, es de complexión delgado.Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo derecho con la figura de un tráiler y uno en el pecho, sin especificar leyenda.