Buscan a traileros que salieron de Allende, Nuevo León a Reynosa, Tamaulipas y están desaparecidos

México
/ 22 octubre 2025
    De acuerdo con las primeras investigaciones José Luis Garza Guerra iba manejando el tráiler en el que salieron de Nuevo León Foto: cortesía
    De acuerdo con las primeras investigaciones José Luis Garza Guerra iba manejando el tráiler en el que salieron de Nuevo León Fotos: especial
José Luis Garza Guerra e Iván Alejandro Oyervides Ayala desaparecieron tras viajar en tráiler de Allende a Reynosa; Nuevo León emite Reportes de Búsqueda

Monterrey, Nuevo León.- Las autoridades de Nuevo León emitieron los Reportes de Búsqueda por dos jóvenes, residentes de Allende, que salieron en un tráiler hacia Reynosa, Tamaulipas, el pasado 18 de octubre y al momento se desconoce su paradero.

Los jóvenes se llaman: José Luis Garza Guerra, de 27 años e Iván Alejandro Oyervides Ayala, de 29, quienes iban acompañados de una chica de nombre Britany Paola Esquivel Oyervides.

Garza Guerra es de cabello café oscuro corto, tez moreno, ojos café oscuro, nariz mediana, boca mediana, mide 1.65 metros, es de complexión delgado.Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo derecho con la figura de un tráiler y uno en el pecho, sin especificar leyenda.

Fue visto por última ocasión vistiendo un short negro, camiseta blanca con figuras y unos tenis.

Por su parte, Oyervides Ayala es de cabello negro ondulado, escaso de la parte frontal, es de tez moreno claro, ojos café oscuro, nariz y boca mediana; estatura 1.75 metros y de complexión delgada.

Como señas tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo de unas letras pequeñas. Se desconoce la vestimenta que portaba.

Según trascendió sus familiares tuvieron comunicación con ellos por última vez cuando se encontraban hospedados en un hotel de Reynosa. Habían ido a esa ciudad para recoger otro vehículo de carga pesada.

