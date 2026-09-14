Así enfrentan las mujeres con discapacidad las barreras físicas y sociales en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Así enfrentan las mujeres con discapacidad las barreras físicas y sociales en México
    Los activistas Tania Sánchez (i) y Alex Castillo, hablan al final de una entrevista con EFE, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

En México, 12 % de las mujeres de 15 años y más vive con alguna discapacidad, unas seis millones, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021

CIUDAD DE MÉXICO- Entre espacios inaccesibles, prejuicios y hasta discriminación en el consultorio ginecológico, la activista y diseñadora mexicana Tania Sánchez ha atravesado barreras físicas y sociales, que también condicionan cómo las mujeres con discapacidad viven aspectos como el amor, la autonomía y la sexualidad.

Enamorarse fue fácil, pero salir y vivir ese amor en un mundo que no fue diseñado pensando en su cuerpo ha resultado más “complicado”, cuenta Sánchez en una entrevista con EFE en el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad.

https://vanguardia.com.mx/opinion/nosotras-tambien-escribimos-la-historia-GK23291135

”No es nada fácil por ninguno de los ámbitos que lo veas: en infraestructura, en sesgos que tenemos también como sociedad de: ¿Cómo una persona con discapacidad va a tener una pareja?”, expone.

Para ella, esa “es la primera barrera” y “la más fuerte” que enfrentan las personas con discapacidad al relacionarse, explica, acompañada de su actual pareja, Alex Castillo, con quien hace activismo en la cuenta de redes ‘iWheelLoveU’.

Se conocieron por Instagram durante la pandemia de covid y hubo un “flechazo”, pero desde las primeras citas tuvieron que planear cosas tan cotidianas como encontrar un baño accesible o un cine con lugar para la silla de ruedas.

Entre lo público y lo privado

Cinco años después, siguen sorteando obstáculos en el espacio público, como accesos imposibles y caminos bloqueados por autos o bicicletas, situaciones que denuncian en sus redes sociales.

$!Espacios inaccesibles, prejuicios y hasta discriminación en el consultorio ginecológico, son algunas de las dificultades a las que se enfrentado Tania Sánchez
Espacios inaccesibles, prejuicios y hasta discriminación en el consultorio ginecológico, son algunas de las dificultades a las que se enfrentado Tania Sánchez EFE/Sáshenka Gutiérrez

Pero los prejuicios y la discriminación también aparecen en ámbitos más íntimos, como la atención ginecológica, donde Sánchez ha enfrentado desde infantilización y consultas en las que no se dirigen a ella hasta cuestionamientos sobre su autonomía.

”Nos hemos topado (encontrado) con ginecólogas que ni siquiera me quisieron auscultar y que estaban totalmente incrédulas de que yo iba a tener una pareja y que quería empezar a tener una vida sexual con ella. Entonces era: ‘¿Cómo? ¿No es tu hermano?’ Y fue de: ‘No, no es mi hermano’”, relata Sánchez.

En otro consultorio, continúa, la aceptaban a ella, pero no a su esposo, a quien ella eligió como persona de asistencia.

https://vanguardia.com.mx/opinion/nosotras-comentarios-de-mujer-PC23212379

”No soy su cuidador porque no la cuido, le asisto”, resume Castillo.

Tras un “camino largo”, retoma Sánchez, encontraron una doctora con quien finalmente se siente “tranquila” y no es “señalada”, mientras reivindica su “derecho a tener una vida sexual” sin ser vista como “inmaculada”.

Autonomía y exclusión

Esa tensión entre autonomía y exclusión aparece en espacios cotidianos, como los sanitarios públicos, pero también en otros activismos, señala.

”Nos aceptan más fácil que entre yo al área de hombres que Ale entre conmigo al baño de mujeres”, dice, sobre ocasiones en que otras usuarias se han opuesto a que él ingrese.

En México, 12 % de las mujeres de 15 años y más vive con alguna discapacidad, unas seis millones, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

$!Los activistas Tania Sánchez (d) y Alex Castillo, durante una entrevista con EFE en Ciudad de México (México).
Los activistas Tania Sánchez (d) y Alex Castillo, durante una entrevista con EFE en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

En su experiencia, Sánchez también ha vivido exclusión en ciertos espacios feministas, donde asegura que las mujeres con discapacidad a veces solo son buscadas “para una foto”.

”Me han invitado a formar parte para las marchas de 8M, pero (...) los demás días no eres una mujer, no te ven como igual”, reflexiona.

Cuestionar esas formas de “inclusión” forma parte del activismo que ambos realizan en redes sociales, donde se definen como una “pareja muy incómoda”.

”¿Por qué no mejor (en vez de) de hablar de inclusión, por qué no estás hablando de todo lo que excluyes? (...) Yo ya quepo por el hecho que soy una persona”, sostiene Sánchez.

Por María Julia Castañeda, Agencia de Noticias EFE.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Discriminación
Mujeres
Discapacidades

Localizaciones


México

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC
Juana Barraza y Sara Aldrete reaparecieron en un video difundido por una diputada del PVEM durante una jornada en Tepepan.

Juana Barraza ‘La Mataviejitas’ y Sara Aldrete reaparecen en spot de diputada del PVEM desde Tepepan
Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años, fue asesinada en Cuautla, Morelos. Sheinbaum anunció apoyo federal y contacto con España.

Estudiante española de 21 años es asesinada en Morelos; Sheinbaum anuncia apoyo federal
El polvo del Sahara se aproxima a México. Conoce las entidades afectadas y sus posibles efectos en la salud.

Polvo del Sahara se aproxima a México... ¿qué estados serán los afectados y cuáles son los daños para la salud?
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos cuya primera letra es la ‘M’.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra M este 14 y 15 de septiembre
La decisión se tomó mediante el voto del público durante la transmisión en vivo

La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el primer eliminado de la segunda temporada?
El arquero argentino comenzó su etapa con los Blues con siete goles recibidos en tres jornadas en la Premier League.

¿Se le acabó el gas? Dibu Martínez recibe siete goles en tres partidos con el Chelsea