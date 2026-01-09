Así fue el momento de la explosión en Paseos de Taxqueña; deja 5 heridos y daños materiales
Una explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña, Coyoacán, dejó 5 heridos, daños en 10 edificios y el desalojo de más de 2 mil personas.
La mañana de este día se vivieron momentos de conmoción en la colonia Paseos de Taxqueña, ubicada en la alcaldía Coyoacán, luego de que se registrara una potente explosión al interior de un edificio habitacional.
El estallido ocurrió en un departamento ubicado en el tercer nivel, presuntamente por una acumulación de gas, lo que provocó que parte de la estructura quedara expuesta y generó pánico entre los vecinos.
La fuerza de la explosión fue tal que se escuchó a varios metros a la redonda y ocasionó la rotura de cristales en edificios cercanos, obligando a activar de inmediato los protocolos de emergencia y evacuación.
TE PUEDE INTERESAR: Seis lesionados en choque de auto contra poste de la CFE, en NL
CINCO HERIDOS Y MÁS DE DOS MIL PERSONAS DESALOJADAS
De acuerdo con información oficial de Protección Civil, el saldo preliminar es de cinco personas lesionadas, dos de ellas con quemaduras en hasta el 80% del cuerpo, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital.
Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el desalojo de más de dos mil personas, correspondientes a 280 departamentos, ante el riesgo de colapso o daños estructurales no visibles.
En total, se reportan 10 edificios con afectaciones, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos para determinar si son habitables o requieren intervención mayor.
AMPLIO DESPLIEGUE DE CUERPOS DE EMERGENCIA
El incidente ocurrió específicamente en el cruce de las calles Cipreses y Naranjos, una zona residencial densamente poblada. Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como ambulancias de distintas corporaciones.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por Urzúa Venegas, confirmó que la causa fue una explosión por acumulación de gas y aseguró que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.
En las próximas horas se instalarán albergues temporales para las familias afectadas, mientras continúan las labores de revisión estructural y evaluación de riesgos.
TE PUEDE INTERESAR: Dos adultos mayores lesionados en explosión de tanque de gas, en Nuevo León
DATOS CURIOSOS SOBRE EL INCIDENTE
· La explosión ocurrió en una zona habitacional densamente poblada
· Más de 2 mil personas fueron evacuadas de forma preventiva
· El gas doméstico es una de las principales causas de explosiones urbanas
· Los peritajes definirán si los edificios pueden volver a ocuparse