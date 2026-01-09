Así fue el momento de la explosión en Paseos de Taxqueña; deja 5 heridos y daños materiales

México
/ 9 enero 2026
    Así fue el momento de la explosión en Paseos de Taxqueña; deja 5 heridos y daños materiales
    Una fuerte explosión por fuga de gas sacudió la colonia Paseos de Taxqueña, al sur de la Ciudad de México.

Una explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña, Coyoacán, dejó 5 heridos, daños en 10 edificios y el desalojo de más de 2 mil personas.

La mañana de este día se vivieron momentos de conmoción en la colonia Paseos de Taxqueña, ubicada en la alcaldía Coyoacán, luego de que se registrara una potente explosión al interior de un edificio habitacional.

El estallido ocurrió en un departamento ubicado en el tercer nivel, presuntamente por una acumulación de gas, lo que provocó que parte de la estructura quedara expuesta y generó pánico entre los vecinos.

La fuerza de la explosión fue tal que se escuchó a varios metros a la redonda y ocasionó la rotura de cristales en edificios cercanos, obligando a activar de inmediato los protocolos de emergencia y evacuación.

CINCO HERIDOS Y MÁS DE DOS MIL PERSONAS DESALOJADAS

De acuerdo con información oficial de Protección Civil, el saldo preliminar es de cinco personas lesionadas, dos de ellas con quemaduras en hasta el 80% del cuerpo, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el desalojo de más de dos mil personas, correspondientes a 280 departamentos, ante el riesgo de colapso o daños estructurales no visibles.

En total, se reportan 10 edificios con afectaciones, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos para determinar si son habitables o requieren intervención mayor.

AMPLIO DESPLIEGUE DE CUERPOS DE EMERGENCIA

El incidente ocurrió específicamente en el cruce de las calles Cipreses y Naranjos, una zona residencial densamente poblada. Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como ambulancias de distintas corporaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por Urzúa Venegas, confirmó que la causa fue una explosión por acumulación de gas y aseguró que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

En las próximas horas se instalarán albergues temporales para las familias afectadas, mientras continúan las labores de revisión estructural y evaluación de riesgos.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL INCIDENTE

· La explosión ocurrió en una zona habitacional densamente poblada

· Más de 2 mil personas fueron evacuadas de forma preventiva

· El gas doméstico es una de las principales causas de explosiones urbanas

· Los peritajes definirán si los edificios pueden volver a ocuparse

Temas


Gas Lp
incendios

Localizaciones


CDMX

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

