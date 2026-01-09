Así fue el momento de la explosión en Paseos de Taxqueña; deja 5 heridos y daños materiales

La mañana de este día se vivieron momentos de conmoción en la colonia Paseos de Taxqueña, ubicada en la alcaldía Coyoacán, luego de que se registrara una potente explosión al interior de un edificio habitacional. El estallido ocurrió en un departamento ubicado en el tercer nivel, presuntamente por una acumulación de gas, lo que provocó que parte de la estructura quedara expuesta y generó pánico entre los vecinos.

La fuerza de la explosión fue tal que se escuchó a varios metros a la redonda y ocasionó la rotura de cristales en edificios cercanos, obligando a activar de inmediato los protocolos de emergencia y evacuación. CINCO HERIDOS Y MÁS DE DOS MIL PERSONAS DESALOJADAS De acuerdo con información oficial de Protección Civil, el saldo preliminar es de cinco personas lesionadas, dos de ellas con quemaduras en hasta el 80% del cuerpo, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el desalojo de más de dos mil personas, correspondientes a 280 departamentos, ante el riesgo de colapso o daños estructurales no visibles.