Dos adultos mayores lesionados en explosión de tanque de gas, en Nuevo León

Dos adultos mayores fueron trasladados para su atención médica tras una explosión por una presunta acumulación de gas, en Monterrey, este sábado.

Protección Civil municipal informó del percance que se presentó en una vivienda de la calle Francisco Javier Mina y Miguel Nieto, en la colonia Industrial, en la capital de Nuevo León.

La dependencia estableció que a la línea de emergencia recibieron el reporte de una explosión en un tanque de gas al interior de un domicilio y al trasladarse al lugar confirmaron el accidente que tras una evaluación a la escena se pudo determinar que fue una explosión derivada de una probable acumulación de gas.

Paramédicos de PCMTY y de la Cruz Roja atendieron a un hombre, de 88 años, con quemaduras en el 18% de su cuerpo, quien fue trasladado al Hospital Metropolitano.

También se trasladó a una mujer, de 87 años, quien no presentaba lesiones visibles, pero fue llevada al mismo hospital para su revisión integral.

El inmueble aledaño a la casa en donde ocurrió la explosión sufrió daños en el área de la cocina; sin embargo, sus cuatro habitantes resultaron ilesos.