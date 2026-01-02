Seis lesionados en choque de auto contra poste de la CFE, en NL

El choque de un vehículo particular contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó un saldo de seis lesionados, entre ellos varios menores de edad, en Nuevo León.

Protección Civil del estado informó del percance vial que se registró a las 09:53 horas en el cruce de la avenida Morones Prieto y Corregidora en la colonia San Francisco en el municipio de San Pedro Garza García.

El vehículo involucradoen el choque es un Nissan Altima en color plateado con placas de circulación SKL-831-B el cual se estrelló en contra del poste; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas

Los heridos fueron trasladados por unidades de la Cruz Roja a las instalaciones del Hospital Universitario.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas heridas en el accidente.

En el lugar se coordinaron maniobras con personal de Protección Civil municipal ara la valoración y extracción de los tripulantes de la unidad.