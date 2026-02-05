Asume Policía Estatal seguridad de Tequila, Jalisco, tras arresto de alcalde y mando policiaco

México
/ 5 febrero 2026
    Asume Policía Estatal seguridad de Tequila, Jalisco, tras arresto de alcalde y mando policiaco
    El edil de Tequila y otros tres funcionarios municipales fueron detenidos por extorsión y vínculos con el crimen. TOMADA DE REDES

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que la Policía Estatal ya realiza patrullajes y atiende reportes de números de emergencia

La Policía Estatal de Jalisco asumirá el control de la seguridad en el municipio de Tequila, cuyo alcalde, el morenista Diego Rivera y otros tres funcionarios -entre ellos el jefe de la Policía local- fueron detenidos por extorsión y vínculos con el crimen organizado.

Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, detalló que la Policía del Estado asumirá la seguridad mientras se lleva a cabo una revisión administrativa y de armamento en la corporación policiaca municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen al alcalde de Tequila, Jalisco, en Operación Enjambre contra extorsión y corrupción

El funcionario detalló que ya se encuentra personal de la corporación estatal en Tequila, con labores de patrullaje y atendiendo los reportes que llegan a través de los números de emergencia.

Señaló que se mantendrá ese esquema en tanto se revisa la operación de la comisaría y se reorganiza su funcionamiento.

Este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que, en el marco de la denominada “Operación Enjambre”, fue detenido el alcalde de Tequila, Jalisco, el morenista Diego Rivera Navarro, a quien de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, así como por sus presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

También fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, todos señalados por las autoridades como presuntamente vinculados al CJNG.

En ausencia de los funcionarios arrestados, el Cabildo de Tequila deberá convocar a una sesión extraordinaria para llevar a cabo el nombramiento de un alcalde interino y llamar a los suplentes para Obras Públicas, Catastro y Seguridad Pública.

El Partido Acción Nacional (PAN) habría advertido que, si Morena busca imponer en la alcaldía a un sustituto afín a Rivera, se solicitará la intervención del Congreso de Jalisco para ejecutar una disolución de poderes en el municipio y designar a una junta de gobierno.

