Detienen al alcalde de Tequila, Jalisco, en Operación Enjambre contra extorsión y corrupción

México
/ 5 febrero 2026
    Autoridades federales detuvieron al presidente municipal de Tequila, Jalisco, y a tres funcionarios del ayuntamiento durante un operativo coordinado de la Operación Enjambre INSTAGRAM | diego_rivera_navarro

Omar García Harfuch confirma la captura de Diego Rivera Navarro y de tres funcionarios municipales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, como parte de las acciones de la denominada Operación Enjambre, enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en administraciones públicas.

De manera paralela, las autoridades federales realizaron la detención de tres servidores públicos del ayuntamiento de Tequila, quienes se desempeñaban como director de Seguridad Pública, director de Catastro y Predial, y director de Obras Públicas.

OMAR GARCÍA HARFUCH ANUNCIA LA DETENCIÓN DEL ALCALDE DE TEQUILA DURANTE ‘OPERATIVO ENJAMBRE’

A través de su cuenta oficial en la red social X, García Harfuch dio a conocer las detenciones realizadas en coordinación con diversas instituciones de seguridad y procuración de justicia. En su mensaje, el titular de la SSPC señaló:

“En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta @Claudiashein”.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado los delitos específicos ni los hechos que motivaron las detenciones.

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA EL ALCALDE DE TEQUILA

De acuerdo con información publicada por SDP Noticias, en diciembre de 2025 la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco recibió seis denuncias en contra de Diego Rivera Navarro. Según el reporte, cuatro de estas denuncias están relacionadas con el cierre del Museo Nacional del Tequila.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, detalló que dichas denuncias fueron presentadas debido a que el cierre del recinto cultural se realizó sin contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

A estos señalamientos se suman acusaciones públicas realizadas por empresarios tequileros y hoteleros del municipio, quienes lo señalaron por presuntamente exigirles el pago de altos impuestos para permitirles continuar con sus actividades económicas.

OPERACIÓN ENJAMBRE Y DETENCIONES RECIENTES

La detención del alcalde de Tequila se suma a otras acciones recientes derivadas de la Operación Enjambre. Un día antes, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la detención de Gerardo “N”, expresidente municipal de Cuautempan, quien fue capturado en el estado de Tlaxcala por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

La FGE de Puebla precisó que esta acción también forma parte del mismo operativo federal que busca desarticular redes de corrupción y extorsión vinculadas a funcionarios públicos.

SENTENCIAS Y PROCESOS JUDICIALES VINCULADOS CON LA ‘OPERACIÓN ENJAMBRE’

Asimismo, el pasado 3 de febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisionado de Seguridad Pública, fue sentenciado a 40 años de prisión por el delito de homicidio. El exfuncionario fue detenido previamente como resultado de los trabajos de investigación de la Operación Enjambre.

Las autoridades federales han señalado que las acciones de este operativo continúan en distintas entidades del país, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción impulsada por el gobierno federal.

