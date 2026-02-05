Detienen al alcalde de Tequila, Jalisco, en Operación Enjambre contra extorsión y corrupción

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, como parte de las acciones de la denominada Operación Enjambre, enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en administraciones públicas.

De manera paralela, las autoridades federales realizaron la detención de tres servidores públicos del ayuntamiento de Tequila, quienes se desempeñaban como director de Seguridad Pública, director de Catastro y Predial, y director de Obras Públicas.

OMAR GARCÍA HARFUCH ANUNCIA LA DETENCIÓN DEL ALCALDE DE TEQUILA DURANTE ‘OPERATIVO ENJAMBRE’

A través de su cuenta oficial en la red social X, García Harfuch dio a conocer las detenciones realizadas en coordinación con diversas instituciones de seguridad y procuración de justicia. En su mensaje, el titular de la SSPC señaló:

“En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta @Claudiashein”.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado los delitos específicos ni los hechos que motivaron las detenciones.