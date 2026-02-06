$!Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan y a su esposa; chofer del Ayuntamiento resulta herido

El presidente municipal de Zacualpan, Veracruz, Andrés Maldonado Yáñez, y su esposa, Jazmín Martínez Santizo, fueron atacados a balazos cuando regresaban de la ciudad de Xalapa, luego de cumplir con actividades de carácter institucional. Durante el ataque, el chofer del Ayuntamiento, Hilario Fragoso Calderón, resultó herido por impacto de arma de fuego. De acuerdo con un comunicado oficial del gobierno municipal, los hechos ocurrieron el 4 de febrero, cuando el alcalde, su esposa y el conductor fueron interceptados por personas no identificadas mientras se trasladaban de Xalapa a Zacualpan. En el documento, el Ayuntamiento precisó que “el Presidente Municipal de Zacualpan, Arq. Andrés Maldonado Yáñez; su esposa, Lic. Jazmín Martínez Santizo; y el C. Hilario Fragoso Calderón, quien se desempeña como chofer del Ayuntamiento, fueron interceptados por personas no identificadas mientras regresaban de la ciudad de Xalapa a Zacualpan, tras realizar actividades de carácter institucional”. TE PUEDE INTERESAR: Tras 14 años, entregan a su familia los restos de Brandon Isaac Hernández Blanco, desaparecido en Veracruz

CHOFER RESULTA LESIONADO, ALCALDE Y ESPOSA SE ENCONTRARON ‘A SALVO’ El comunicado municipal informó que, como consecuencia directa del ataque, el chofer del Ayuntamiento resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica. La autoridad local detalló que “derivado de estos hechos, el C. Hilario Fragoso Calderón resultó herido por impacto de arma de fuego y actualmente se encuentra recibiendo atención médica”. En el mismo mensaje, el gobierno municipal señaló que el alcalde y su esposa no presentaron lesiones, al indicar que “el Presidente Municipal y su esposa se reportan a salvo”. Asimismo, se informó que las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, al señalar que “las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”. Finalmente, el Ayuntamiento hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, al exhortar a “mantener la calma y a atender únicamente información oficial”.

PRI ESTATAL CONDENA ATAQUE CONTRA ALCALDE DE ZACUALPAN Tras conocerse el ataque, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz emitió un pronunciamiento en el que condenó los hechos. En su comunicado, el partido señaló que “la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, que encabezan Adolfo Ramírez Arana y Carolina Gudiño Corro, condena de manera enérgica el reciente ataque contra el Presidente Municipal de #Zacualpan, Andrés Maldonado Yáñez”. El PRI estatal reiteró que el edil, su esposa y el chofer municipal fueron interceptados por hombres armados mientras regresaban de la capital del estado, al recordar que “fueron interceptados por sujetos armados mientras regresaban de la ciudad de Xalapa tras realizar actividades institucionales”. En el mismo posicionamiento, el partido vinculó este hecho con otro ataque reciente contra una autoridad municipal en Veracruz, al señalar que “este lamentable suceso no es un hecho aislado, sino que se suma a la agresión sufrida apenas esta misma semana por el edil de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, cuya vivienda fue atacada a balazos”. PRI SEÑALA PRESENCIA DE DELINCUENCIA, INSEGURIDAD Y DENUNCIA QUE ‘NO HAY GOBERNABILIDAD’ En el comunicado, el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, se refirió al contexto de inseguridad en la entidad y afirmó que “Veracruz está rebasado totalmente por la delincuencia, hay inseguridad y no hay gobernabilidad ni una estrategia clara para que las y los veracruzanos tengamos paz y tranquilidad”. El documento partidista sostuvo que los recientes ataques reflejan una situación que impacta tanto a autoridades municipales como a la población, al indicar que “esta ola de violencia evidencia una crisis de inseguridad que golpea directamente a las autoridades municipales y a la sociedad civil por igual, sin que hasta el momento existan garantías reales para el ejercicio de sus funciones”. PRI ARREMETE CONTRA GOBERNADORA DE VERACRUZ, ROCÍO NAHLE GARCÍA Asimismo, la dirigencia priista contrastó estos hechos con declaraciones previas de la gobernadora Rocío Nahle García, al considerar que “es preocupante y contradictorio que, mientras la Gobernadora del Estado afirmó recientemente que la estrategia de seguridad no está fallando, la realidad en las regiones de Veracruz demuestre lo contrario”. En ese contexto, el PRI estatal señaló que “negar la vulnerabilidad en la que se encuentran los municipios es una falta de respeto para las víctimas y un obstáculo para encontrar soluciones reales”, y agregó que “no se puede hablar de éxito cuando quienes representan la primera línea de contacto con el ciudadano, como el alcalde de Zacualpan, son blanco de ataques en las carreteras estatales”. El pronunciamiento concluyó con un llamado al gobierno estatal para reforzar la seguridad y garantizar el esclarecimiento de los hechos, al exigir que “se refuerce la vigilancia en todas las zonas de conflicto, garantizando la integridad física de los alcaldes y la tranquilidad de los habitantes”, además de pedir que estos ataques “no queden en la impunidad”.