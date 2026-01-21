Tras 14 años, entregan a su familia los restos de Brandon Isaac Hernández Blanco, desaparecido en Veracruz

Los colectivos informaron que, tras concluir el proceso de identificación forense en coordinación con las autoridades, se realizó la presentación y devolución de los restos a sus seres queridos, permitiendo que Brandon Isaac regresara con su familia.

Después de catorce años de permanecer en una fosa común, los restos de Brandon Isaac Hernández Blanco fueron entregados a sus familiares, quienes lo buscaban desde que fue privado de la libertad en 2012, cuando tenía 15 años de edad. La información fue confirmada por el Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica y la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C., organizaciones que acompañaron a la familia durante el proceso de búsqueda e identificación.

COLECTIVO ANUNCIA QUE BRANDON ISAAC HA VUELTO CON SU FAMILIA TRAS DESAPARECEN EN 2012

A través de sus redes sociales, el colectivo dio a conocer la entrega de los restos y compartió un mensaje dirigido a la madre de Brandon Isaac, Enriqueta Blanco, así como a las personas que acompañaron la búsqueda durante más de una década:

“BRANDON ISACC REGRESA A CASA

El día de hoy abrazamos a nuestra compañera Enriqueta quien ha recibido de vuelta a casa a su hijo Brandon Isaac Hernández Blanco desaparecido desde 09 de junio de 2012.

Compartimos el siguiente comunicado, agradeciendo a todas las personas y colectividades que durante este tiempo acompañaron la búsqueda de Brandon Isaac. Seguimos exigiendo paz para nuestros territorios y para nuestras familias.

¡NUESTRO CORAZÓN DEL SUELO AL CIELO BUSCÁNDOLES!”

BRANDON ISAAC FUE ‘LEVANTADO’ CUANDO TENÍA 15 AÑOS JUNTO A OTROS CUATRO MENORES

En un comunicado emitido el 19 de enero, el Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica Veracruz y la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C. brindaron detalles sobre la desaparición de Brandon Isaac y los trabajos realizados para la recuperación e identificación de sus restos.

De acuerdo con el documento, el adolescente fue levantado de manera violenta el 9 de junio de 2012, cuando tenía 15 años, junto con al menos otros cuatro menores de edad. En el comunicado se señala:

“El colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica Veracruz y la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C acompañamos a nuestra hermana de lucha Enriqueta Blanco en el proceso de búsqueda de su menor hijo. El día de hoy después de casi 14 años de su desaparición acompañamos a la devolución digna de los restos de Brandon que regresa con su mamá a Coatzintla.”

FAMILIARES DE BRANDON ISAAC HABRÍA RECIBIDO AMENAZAS TRAS SU DESAPARICIÓN

Según el testimonio difundido por el colectivo, la familia de Brandon Isaac fue amenazada de muerte, lo que influyó en que inicialmente no se presentara una denuncia formal ante las autoridades. Fue hasta el año 2020, con la llegada de la Brigada Nacional de Búsqueda a Poza Rica, cuando la familia decidió acudir ante las instancias correspondientes.

El comunicado detalla que posteriormente se acercaron a la Dirección de Servicios Periciales para revisar los libros de registro de personas e indicios no identificados, donde ocurrió un hallazgo clave.

“Fue así como Enriqueta reconoció un tatuaje muy característico en una ficha del libro de INI de Poza Rica, enterándose que los cuerpos fueron encontrados dos días después de la desaparición de su menor hijo.”