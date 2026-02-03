Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya tras ataque armado en Culiacán; legislador sigue grave

La diputada local de Sinaloa por Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Montoya Ojeda, fue dada de alta del hospital luego de evolucionar de manera favorable a las lesiones sufridas durante un ataque armado ocurrido el pasado 28 de enero en la ciudad de Culiacán. La información fue confirmada por autoridades de salud del estado, quienes señalaron que la legisladora continuará bajo seguimiento médico ambulatorio, informó INFOBAE. De acuerdo con lo reportado, Montoya respondió positivamente al tratamiento médico recibido durante su hospitalización, lo que permitió que fuera dada de alta el pasado lunes, pese a la gravedad inicial de sus heridas. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a presunto implicado en ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

DIPUTADA DE MOVIMIENTO CIUDADANO RESULTÓ CON HERIDAS QUE COMPROMETIERON SU VISIÓN Tras el atentado, la diputada presentó heridas en el rostro, las cuales habrían comprometido de manera permanente la visión de uno de sus ojos. Durante su estancia hospitalaria, fue sometida a una cirugía reconstructiva y permaneció en observación médica, mientras se le realizaban curaciones periódicas como parte de su proceso de recuperación. Aunque en los primeros días posteriores a la agresión no se había definido una fecha para su egreso, el personal médico determinó que su evolución permitía continuar la recuperación fuera del hospital. SERGIO TORRES FÉLIX, DIPUTADO QUE TAMBIÉN FUE ATACADO, CONTINÚA EN ESTADO DE GRAVEDAD En el mismo ataque resultó herido el diputado local de MC, Sergio Torres Félix, quien continúa internado en el área de terapia intensiva. Autoridades de salud informaron que el legislador permanece bajo manejo especializado debido a la gravedad de su estado. El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, indicó tras una reciente visita al hospital que Torres Félix presenta una leve mejoría; sin embargo, señaló que es necesario practicarle nuevos estudios para evaluar su evolución clínica dentro de un cuadro que aún se considera delicado.

HOMBRES ARMADOS DISPARARON CONTRA VEHÍCULO EN EL QUE VIAJABAN LOS DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO El atentado ocurrió el 28 de enero de 2026, cuando Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix circulaban por la avenida Paseo Niños Héroes, en el centro de Culiacán, luego de salir del Congreso del Estado. Ambos legisladores fueron atacados a balazos por un grupo armado, lo que derivó en un amplio despliegue de seguridad en la capital sinaloense. Los dos políticos resultaron heridos durante la agresión y fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. En el caso de Montoya, la gravedad de las lesiones generó incertidumbre inicial sobre su evolución y el tiempo de hospitalización requerido. DETIENEN A HOMBRE VINCULADO CON ATAQUE CONTRA DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN SINALOA Un día después del ataque, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya se habían realizado detenciones relacionadas con los hechos, aunque en ese momento no se dieron a conocer detalles sobre las personas capturadas ni su grado de participación. Este día por la mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Jesús Emir “N”, identificado como presunto operador de la facción criminal conocida como Los Chapitos, y señalado como probable responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano.