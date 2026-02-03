Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya tras ataque armado en Culiacán; legislador sigue grave

México
/ 3 febrero 2026
    La diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, fue dada de alta tras evolucionar favorablemente luego del ataque armado del 28 de enero en Culiacán, mientras continúan las investigaciones y otro legislador permanece grave VANGUARDIA | Cuartoscuro

Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron atacados el 28 de enero por un grupo de civiles armados en Culiacán, Sinaloa

La diputada local de Sinaloa por Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Montoya Ojeda, fue dada de alta del hospital luego de evolucionar de manera favorable a las lesiones sufridas durante un ataque armado ocurrido el pasado 28 de enero en la ciudad de Culiacán.

La información fue confirmada por autoridades de salud del estado, quienes señalaron que la legisladora continuará bajo seguimiento médico ambulatorio, informó INFOBAE.

De acuerdo con lo reportado, Montoya respondió positivamente al tratamiento médico recibido durante su hospitalización, lo que permitió que fuera dada de alta el pasado lunes, pese a la gravedad inicial de sus heridas.

$!Los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos este miércoles mientras se desplazaban por el Paseo Niños Héroes, en pleno centro de Culiacán. Los legisladores fueron agredidos tras retirarse del Congreso local y señalaron que iban rumbo a la Ciudad de México.
Los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos este miércoles mientras se desplazaban por el Paseo Niños Héroes, en pleno centro de Culiacán. Los legisladores fueron agredidos tras retirarse del Congreso local y señalaron que iban rumbo a la Ciudad de México. Cuartoscuro

DIPUTADA DE MOVIMIENTO CIUDADANO RESULTÓ CON HERIDAS QUE COMPROMETIERON SU VISIÓN

Tras el atentado, la diputada presentó heridas en el rostro, las cuales habrían comprometido de manera permanente la visión de uno de sus ojos. Durante su estancia hospitalaria, fue sometida a una cirugía reconstructiva y permaneció en observación médica, mientras se le realizaban curaciones periódicas como parte de su proceso de recuperación.

Aunque en los primeros días posteriores a la agresión no se había definido una fecha para su egreso, el personal médico determinó que su evolución permitía continuar la recuperación fuera del hospital.

SERGIO TORRES FÉLIX, DIPUTADO QUE TAMBIÉN FUE ATACADO, CONTINÚA EN ESTADO DE GRAVEDAD

En el mismo ataque resultó herido el diputado local de MC, Sergio Torres Félix, quien continúa internado en el área de terapia intensiva. Autoridades de salud informaron que el legislador permanece bajo manejo especializado debido a la gravedad de su estado.

El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, indicó tras una reciente visita al hospital que Torres Félix presenta una leve mejoría; sin embargo, señaló que es necesario practicarle nuevos estudios para evaluar su evolución clínica dentro de un cuadro que aún se considera delicado.

$!El legislador Torres Félix, exalcalde de la capital sinaloense, fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado delicado en una clínica privada. El atentado ocurre apenas un día después de que el general retirado Ignacio Bravo, actual secretario de Seguridad estatal, también fuera blanco de un ataque armado. La presidenta de México y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, expresaron su respaldo para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la región
El legislador Torres Félix, exalcalde de la capital sinaloense, fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado delicado en una clínica privada. El atentado ocurre apenas un día después de que el general retirado Ignacio Bravo, actual secretario de Seguridad estatal, también fuera blanco de un ataque armado. La presidenta de México y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, expresaron su respaldo para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la región Cuartoscuro

HOMBRES ARMADOS DISPARARON CONTRA VEHÍCULO EN EL QUE VIAJABAN LOS DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El atentado ocurrió el 28 de enero de 2026, cuando Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix circulaban por la avenida Paseo Niños Héroes, en el centro de Culiacán, luego de salir del Congreso del Estado. Ambos legisladores fueron atacados a balazos por un grupo armado, lo que derivó en un amplio despliegue de seguridad en la capital sinaloense.

Los dos políticos resultaron heridos durante la agresión y fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. En el caso de Montoya, la gravedad de las lesiones generó incertidumbre inicial sobre su evolución y el tiempo de hospitalización requerido.

DETIENEN A HOMBRE VINCULADO CON ATAQUE CONTRA DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN SINALOA

Un día después del ataque, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya se habían realizado detenciones relacionadas con los hechos, aunque en ese momento no se dieron a conocer detalles sobre las personas capturadas ni su grado de participación.

Este día por la mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Jesús Emir “N”, identificado como presunto operador de la facción criminal conocida como Los Chapitos, y señalado como probable responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario federal, el detenido cumplía funciones de logística para una célula criminal, entre ellas el control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones.

En un mensaje difundido en redes sociales, García Harfuch informó que la detención fue resultado de una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Asimismo, indicó que las investigaciones continúan para ubicar y detener a todas las personas presuntamente involucradas en el ataque.

TRAYECTORIA LEGISLATIVA DE ELIZABETH MONTOYA OJEDA

Elizabeth Montoya Ojeda se desempeña actualmente como presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado de Sinaloa. Además, funge como vocal en diversas comisiones legislativas, entre ellas la de Educación, Ciencia y Tecnología; Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social; e Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión.

Las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones en torno al atentado, mientras se refuerzan las medidas de seguridad y se da seguimiento tanto al estado de salud de los legisladores como a los avances en el proceso judicial correspondiente.

