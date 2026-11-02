Ataque a militares en Uruapan termina con dos detenidos y armas aseguradas
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Autoridades aseguraron una pistola, cartuchos, presunta droga y teléfonos celulares.
Dos hombres fueron detenidos en Uruapan, Michoacán, luego de un ataque armado contra elementos del Ejército Mexicano durante la madrugada de este lunes. El operativo fue realizado por agentes de la Guardia Civil en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que los detenidos presuntamente participaron en la agresión registrada durante recorridos de vigilancia en una zona habitacional del municipio.
Tras los hechos, las autoridades aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, un casquillo percutido, hierba con características de la marihuana y dos teléfonos celulares. Los hombres quedaron a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.
¿DÓNDE OCURRIÓ EL ATAQUE CONTRA MILITARES EN URUAPAN?
De acuerdo con el reporte oficial, la agresión ocurrió sobre la calzada Benito Juárez, en la colonia Mártires de Uruapan, cuando personal del Ejército Mexicano realizaba labores de vigilancia.
Los militares fueron atacados con disparos de arma de fuego desde el interior de una vivienda, por lo que solicitaron apoyo de otras corporaciones de seguridad.
Ante el reporte, elementos de la Guardia Civil se movilizaron hacia el lugar para atender la emergencia y apoyar al personal militar.
GUARDIA CIVIL INTERVIENE EN UNA VIVIENDA
Al llegar al sitio, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) escucharon nuevas detonaciones provenientes del inmueble.
Ante el riesgo, los elementos de seguridad intervinieron en la vivienda, donde lograron detener a dos hombres. Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ambos opusieron resistencia durante la actuación policial.
La intervención permitió asegurar diversos objetos que quedaron integrados a las investigaciones sobre la agresión contra los elementos militares.
¿QUÉ ASEGURARON TRAS LA DETENCIÓN EN URUAPAN?
Durante el operativo, las autoridades reportaron el aseguramiento de los siguientes indicios:
- Un arma corta calibre 9 milímetros.
- 22 cartuchos útiles.
- Un casquillo percutido.
- Aproximadamente 12 gramos de hierba verde con características de la marihuana.
- Dos teléfonos celulares.
Los objetos quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para su análisis como parte de las diligencias.
INVESTIGAN AGRESIÓN CONTRA ELEMENTOS DEL EJÉRCITO
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán indicó que los dos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Las investigaciones deberán establecer la participación de los hombres en el ataque armado y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso se suma a las acciones coordinadas entre corporaciones estatales y federales en Uruapan, donde los elementos de seguridad atendieron la agresión registrada durante sus recorridos de vigilancia.
Hasta el momento, la información proporcionada por la dependencia estatal se centra en las detenciones y los objetos asegurados, sin detallar posibles cargos adicionales contra los presuntos implicados.