Ataque a militares en Uruapan termina con dos detenidos y armas aseguradas

Dos hombres fueron detenidos en Uruapan, Michoacán, luego de un ataque armado contra elementos del Ejército Mexicano durante la madrugada de este lunes. El operativo fue realizado por agentes de la Guardia Civil en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que los detenidos presuntamente participaron en la agresión registrada durante recorridos de vigilancia en una zona habitacional del municipio.

Tras los hechos, las autoridades aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, un casquillo percutido, hierba con características de la marihuana y dos teléfonos celulares. Los hombres quedaron a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.

¿DÓNDE OCURRIÓ EL ATAQUE CONTRA MILITARES EN URUAPAN?

De acuerdo con el reporte oficial, la agresión ocurrió sobre la calzada Benito Juárez, en la colonia Mártires de Uruapan, cuando personal del Ejército Mexicano realizaba labores de vigilancia.

Los militares fueron atacados con disparos de arma de fuego desde el interior de una vivienda, por lo que solicitaron apoyo de otras corporaciones de seguridad.

Ante el reporte, elementos de la Guardia Civil se movilizaron hacia el lugar para atender la emergencia y apoyar al personal militar.